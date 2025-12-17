Гьозтепе на Мъри със силен трансфер от Швейцария

Отборът от Турската суперлига Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, обяви първия си трансфер за зимния трансферен прозорец. Клубът, който в момента се бори за мястото си в зона Европа, ще подсили халфовата си линия с играч от швейцарския Сервет. Става въпрос за Алексис Антунес. Той най-често играе на позицията зад нападателя, но е бил използван и в сърцевината на халфовата линия.

Антунес подписа с Гьозтепе за три години и половина

Настоящият договор на Антунес със Сервет изтича в края на сезона и това е причината Гьозтепе да може да го вземе изгодно, като плати значително по-скромна сума. Швейцарецът подписа договор с турския клуб за три години и половина, с опция за удължаване с още една. 25-годишният халф е изиграл 18 мача през сезона във всички турнири, като е отбелязал 2 гола.

Сервет е на 10-то място, а Гьозтепе – на 4-то

Сервет се намира на 10-тото място в Швейцарската суперлига, докато Гьозтепе е на 4-тото в Турската. Тимът, воден от Мъри Стоилов, спечели 29 точки от 16 мача – 8 победи, 5 равенства и 3 загуби. Тази им позиция позволява участие в квалификациите за един от евротурнирите – Лигата на конференциите. Феновете на Гьозтепе обещаха на Мъри да му издигнат статуя пред стадион „Гюрсел Аксел“, ако класира отбора в Европа. Трабзонспор, който в момента е на 3-тото място, има 35 точки, а на 5-тата позиция е истанбулският гранд Бешикташ с 26 пункта.

