Нов рекорд за най-голяма колекция от преспапиета (ВИДЕО)

Германският колекционер Йозеф Кардинал, който през 2002 г. беше вписан в Книгата на рекордите на Гинес за колекцията си от 6100 декоративни снежни топки (преспапие), разкри, че сега тя вече наброява 11 000 експоната, предаде ЮПИ.

Кардинал доказа, че е подобрил значително собственото си постижение за най-голяма колекция от преспапиета пред съдия от Guinness World Records, който посети дома му в Нюрнберг.

Колекционерът, който събира декоративни снежни топки от 1994 г., каза, че най-старият предмет в колекцията му е топка с мотив на Айфеловата кула, произведена в Париж през 1889 г.

По-редки са снежна топка, изобразяваща потъването на кораба „Титаник“, и такава с летящ с хеликоптер Дядо Коледа.

Йозеф Кардинал има и експонати с герои от филмите „Междузвездни войни“, „Хари Потър“ и „Властелинът на пръстените“.

„Обичам романтиката на снежните топки и колко са красиви, когато ги разклатиш и снегът в тях започне да пада“, казва колекционерът пред Guinness World Records, цитиран от ЮПИ. „Хората ги харесват, защото в тях е запечатан един съвършен свят. Разбира се, той е нереалистичен, но именно това ни привлича“, посочва той.

