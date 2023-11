Как през 1971 г. репортерка щипе мъже по задниците и им задава неудобни въпроси (ВИДЕО)

Още: Репортери без граници: Сексизмът все повече завладява журналистиката

Точно такъв експеримент си е направила британска журналистка, заснемайки репортаж, в който ходи след непознати мъже, щипе ги по задните части и им задава неудобни въпроси. "Извинете, господине, какво мислите за мъжете, които опипват жените по улиците?", "Смятате ли, че е добра идея жените да опипват мъжете по улиците?", "Какво мислите за сексизма?" - това са някои от въпросите, които палавата репортерка задава на елегантни джентълмени, които щипе по улиците. Реакциите им са повече от любопитни - някои мъже видимо са поласкани, други се стряскат, а трети заявяват, че не приемат подобно поведение.

Female reporter pinches the bums of men in 1971 pic.twitter.com/KPRMx9t2t1