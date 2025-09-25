Какво ще се случи с тялото ви, ако ядете само по една чушка на ден

Чушките са вкусно допълнение към всяка диета, особено след като се предлагат в поне четири различни цвята, всеки със свой уникален вкусов профил и ползи за здравето.

По-добро зрение

Точно както морковите са полезни за зрението, така и чушките са полезни за него. Чушките съдържат каротеноидните съединения бета-каротин, лутеин и зеаксантин, както и витамин С, които са ключови за здравето на очите, според Националния очен институт. Проучване от 2019 г. в Австралия установи, че оранжевите чушки съдържат най-високи нива на зеаксантин, докато жълтите чушки съдържат най-много лутеин.

Намалява апетита

Ако са минали повече от три часа от последното ви хранене, хапнете лека закуска, която съдържа балансирана комбинация от въглехидрати и протеини. Една средно голяма чушка съдържа повече витамин C от един портокал и можете да ядете чушка например с хумус. Такава лека закуска ще намали чувството на глад.

Загуба на тегло

Чушките са нискокалорични, като една средна чушка съдържа 31 калории. Това е така, защото чушките съдържат най-много вода и фибри, а фибрите ни държат сити за по-дълго време. Следователно, чушките са идеална храна, ако искате да отслабнете.

Полезно е за костите и ставите

Чушките защитават хрущялите и костите благодарение на високите си нива на витамин С, според Фондацията за артрит. Половин чаша червени чушки осигурява препоръчителните 75 милиграма за жени и 90 милиграма за мъже витамин С.

Намалява възпалението

Чушките са противовъзпалителна суперхрана, а червените чушки имат най-много ползи за здравето. Червените чушки съдържат най-високи количества бета-каротин, кверцетин и лутеин, а лутеинът е доказано, че неутрализира свободните радикали и намалява възпалението.

Здрави зъби

Чушките, подобно на ябълките и други хрупкави зеленчуци и плодове, са естествени четки за зъби. Тяхната хрупкава, влакнеста текстура помага за премахването на хранителни частици и бактерии. Освен това, чушките са пълни с вода, която насърчава отделянето на слюнка, което е от решаващо значение за здравето на зъбите ви, защото намалява вредното въздействие на киселините и ензимите, които атакуват зъбите ви, според Стоматологичния факултет на Университета на Илинойс в Чикаго.

Намалява риска от развитие на сърдечни заболявания

Изследванията показват, че капсаицинът е мощен антиоксидант, който може да предпази от оксидативен стрес, пише Eat This. Изследователите искали да определят ефекта на този компонент върху метаболитния синдром, група от сърдечни заболявания, включително затлъстяване, инсулинова резистентност, високо кръвно налягане и лош холестерол.

В анализ на 12 проучвания, публикувани в списание Nature, изследователите не са открили значителни подобрения в нивата на глюкозата или хипертонията, но са установили значително намаляване на нивата на лошия холестерол.

Помага при синдром на раздразнените черва

Синдромът на раздразнените черва е хронично заболяване на дебелото черво, което често причинява спазми, коремна болка, подуване на корема, запек и диария. Кайенският пипер може частично да облекчи тези болки.