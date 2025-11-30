Вратите за Игрите в Лос Анджелис са отворени - Европа одобри завръщането на гимнастички от Русия и Беларус

Русия и Беларус се завръщат на европейската сцена! Общото събрание на Европейската гимнастика одобри завръщането на спортисти от тези две страни в състезания по гимнастика на Стария континент, считано от 1 януари 2026 г. Решението беше официално обявено след гласуване, проведено на Европейския конгрес по гимнастика 2025 в Прага в петък, 28 ноември. От 46-те участващи държави 27 гласуваха за отмяна на пълната забрана, докато 15 държави гласуваха против мярката и четири се въздържаха.

Европейската централа вдигна забраната на Русия и Беларус

Според информацията решението се отнася за всичките пет спорта, които са под юрисдикцията на Европейската гимнастика: художествена гимнастика, ритмична гимнастика, гимнастика на батут, акробатична гимнастика и аеробна гимнастика. Международната федерация по гимнастика (ФИГ) първоначално забрани на руските и беларуските спортисти да участват в състезания под тяхната егида поради войната на Русия в Украйна, започнала в края на февруаи 2022 година. Година по-късно ФИГ отмени пълната забрана, като позволи на спортистите да се състезават под неутрален флаг.

ОЩЕ: Руската федерация по борба забрани на състезателите си да сменят своето гражданство

Шанс за участие на олимпийските игри

По това време Европейската гимнастика гласува да поддържа забраната на континентално ниво, лишавайки спортистите от важни възможности за олимпийска квалификация. По този начин решението от петък отваря врати за Русия и Беларус към класиране на Игрите в Лос Анджелис, които ще се проведат през 2028 година. Преди решението от тази седмица, одобрените спортисти от съответните страни можеха да участват в световни първенства като неутрални спортисти, но оставаха изключени от участие в европейските първенства. Те предоставят възможност за квалификация за олимпийските игри на спортистите и европейските делегации. Беларуската гимнастическа асоциация определи това вече отменено несъответствие като абсурдна ситуация, но реагира положително на решението от тази седмица.

От новата година Русия и Беларус ще могат да сформират отбори, съставени от оторизирани индивидуални неутрални спортисти (AIN). Тези отбори ще могат да се състезават в европейски, световни и олимпийски отборни състезания. Като оторизирани неутрални отбори, делегациите ще се състезават под обозначението AIN, което означава, че всякакви национални символи, знамена или церемониална музика ще бъдат забранени.

Избрани спортисти бяха подложени на строга проверка поради включването им като неутрални спортисти, като световната шампионка от 2025 г. Ангелина Мелниковa се сблъска с негативна реакция поради многобройните си политически връзки. Въпреки това, Мелниковa и нейните руски съотборници ще се завърнат в международните отборни състезания през следващата година, за първи път от 2021 г. насам.

ОЩЕ: Над 250 руснаци ще участват в международни състезания по гимнастика, но при едно условие