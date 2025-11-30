Петролен разлив в Босфора заради поразен от украински дронове танкер от сенчестия руски флот (СНИМКИ, ВИДЕО)

Турските спасители не са в състояние да изтеглят до брега танкера "Кайрос" (KAIROS), който беше цел на украински морски дронове и принадлежи на руския скрит флот. В близост до плавателния съд има голямо петролно петно - това личи от нови сателитни снимки, анализирани от мониторинговата група на украинския телеграм канал "Кримски вятър".

Още: Взривени са два танкера на руския сенчест флот: Службата за сигурност на Украйна потвърди

Турски спасителен кораб е разположен близо до танкера, който плава под знамето на Гамбия. През последните 24 часа танкерът е отишъл на 18 километра на север, по-далеч от турския бряг.

Регистриран е петролен разлив, като петното се простира на 16 километра от изток на запад и на 4,5 километра от север на юг.

Танкерът "Кайрос" беше атакуван от морски дронове в петък вечерта (28 ноември), на 52 мили от Босфора. Турското министерство на транспорта съобщи за голям пожар на 274-метров танкер, пътуващ от Египет към руско пристанище. Екипажът е евакуиран.

The Russian dark fleet oil tankers Kairos (left) and Virat (right) were heavily damaged in the Black Sea yesterday after being targeted by a number of Ukrainian USVs. pic.twitter.com/cH9re9neTM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 29, 2025

Освен "Кайрос", още един танкер - "Вират" - пострада почти по същото време и на същото място, припомнете си - Още:

Украинска операция

Украйна не крие, че тя е отговорна за случилото се - представител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви пред Reuters, че операцията срещу тези танкери е проведена съвместно с украинските военноморски сили (ВМС) и е включвала използването на морски дронове. Източник на УНИАН в СБУ уточни, че операцията е била подготвена от 13-то Главно управление на военното контраразузнаване на СБУ. "Модернизираните военноморски дронове Sea Baby, които могат да покриват дълги разстояния и са оборудвани с подобрени бойни глави, бяха успешно използвани срещу корабите", съобщи СБУ.

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту РФ KAIRO та VIRAT.



Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.



Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на… https://t.co/tXyhYHkKub pic.twitter.com/aV7qReADaY — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 29, 2025

И двата танкера плават под гамбийски флаг, но са премахнати от корабния регистър на страната заради измама със сертификати. "Вират" е обект на санкции от ЕС, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и САЩ, докато "Кайрос" е под санкции от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария.

В резултат на атаката и двата танкера, пътуващи за Новоросийск, претърпяха критични повреди и на практика са извън експлоатация, твърди източник от СБУ пред Reuters. "Това нанесе сериозен удар на транспортирането на руски петрол", каза източникът.

Русия използва танкери, които не регистрира официално като свои, за да транспортира суров петрол и петролни продукти от черноморските пристанища Новоросийск, Туапсе и Таман. Тези плавателни съдове са по-стари и почти никога нямат застраховка в западна компания, като Lloyds например.