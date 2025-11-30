"Антитерористичната сигурност" тежи: "Роснефт" се оплака от чудовищен финансов срив

Нетната печалба на руския петролен гигант "Роснефт" се е сринала със 70% за първите 9 месеца на 2025 година и то на годишна база – най-големият руски производител на черно злато го обяви, като финсовият резултат в графа "печалба" вече е 277 млрд. рубли (3,57 млрд. долара). Защо се стига дотук според отчета на "Роснефт" - падащи цени на петрола на световните пазари, високи лихви, по-силната рубла, която пречи на износа. Интересно число в отчета, цитиран и от Reuters – преработката на петрол се е свила с 8%.

За украинските безмилостни въздушни удари по руските рафинерии компанията използва витиеват език – растели разходите и напрежението да се осигури "антитерористична сигурност".

Общите приходи на "Роснефт" за периода януари – септември, 2025 година, са намалели със 17,8%, до 6,29 трилиона рубли. Приходите преди облагане с данъци за периода са се свили с 29,3%, до 1,6 трилиона рубли.

За "Роснефт" обаче тепърва идват тежки времена - санкциите на САЩ, наложени от Доналд Тръмп, които вече действат срещу компанията (и срещу "Лукойл"), влязоха в сила на 21 ноември. Това значи засилване на тенденцията "надолу".

Източник: Reuters