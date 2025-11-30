Манчестър Юнайтед чупи трансферния си рекорд за една от най-големите звезди във футбола

След малко повече от четири седмици трансферният прозорец ще се отвори отново, което ще позволи на отборите да привлекат нови играчи за втората половина на сезон 2025/26. След едно сензационно лято, през което няколко от най-големите имена във футбола преминаха на Острова, се очаква отборите от Висшата лига отново да бъдат заети, когато прозорецът се отвори на 1 януари. Манчестър Юнайтед беше сред най-активните клубове през лятото, подмладявайки атаката си с трансферите на Бенямин Шешко, Брайън Мбемо и Матеус Куня, като добави и новия вратар Сене Ламенс и защитника Диего Леон в отбрана.

Манчестър Юнайтед подготвя зрелищен трансфер

Изглежда, че мениджърът на Юнайтед Рубен Аморим вече планира следващата си цел, а клубът е готов да "разбие банката", за да я постигне. От началото на новия сезон на Висшата лига няколко играчи бяха свързвани с трансфер на "Олд Трафорд", сред които халфовете Карлос Балеба и Елиът Андерсън се смятаха за основни цели. Според информация на испанското издание "Fichajes" обаче, клубът е готов да похарчи голяма сума за нов нападател, като е готов да счупи трансферния си рекорд и да даде около 150 милиона евро (131,5 милиона паунда) за звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.

Ситуацията на Винисиус на "Бернабеу"

Само преди няколко месеца Винисиус изглеждаше като недосегаем играч за Реал Мадрид, но наскоро стана ясно, че бразилският национал не изглежда склонен да удължи престоя си на "Бернабеу". В момента "кралете" се опитват да убедят 25-годишния футболист да удължи договора си, който изтича през лятото на 2027 г., но досега той се е оказал несклонен да го направи поради конфликт с треньора Шаби Алонсо.

Винисиус беше редовен титуляр в Реал Мадрид под ръководството на предишния наставник Карло Анчелоти, но се бори да си спечели място в стартовия състав на Алонсо, като често започва от пейката. Затова се смята, че крилото може да е отворено за трансфер още следващото лято, като Манчестър Юнайтед е готов да счупи трансферния си рекорд, който в момента е 205 милиона евро (89 млн. паунда) за Пол Погба през 2016 г., за да го привлече.

Но Юнайтед не е единственият клуб, за който се смята, че следи ситуацията с Винисиус Жуниор. Според информациите интерес проявява и съперникът от Висшата лига Ливърпул, както и няколко клуба от Саудитската професионална лига.

