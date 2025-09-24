Рисковете за децата от химическите вещества в пластмасата

Ранното излагане на химически вещества, които се съдържат в пластмасата, могат да представляват значителен риск за здравето на децата, който може да продължи и в зряла възраст, сочи анализ на стотици скорошни проучвания, публикувани в списание The Lancet Child & Adolescent Health, съобщи ДПА.

За негативния ефект от пластмасата

Обзорът, който показва, че децата са изправени пред голяма опасност от пластмасата в околната среда, се фокусира върху три класа субстанции в пластмасата – фталати, които правят пластмасата гъвкава, бисфеноли, които осигуряват здравина и пер- и полифлуороалкилови вещества (PFAS), които правят материалите топлоустойчиви и водоустойчиви.

Тези химически вещества се откриват в ежедневни продукти като опаковки за храна, козметика и хартиени бележки според водещият автор Леонардо Трасанде, професор по педиатрия в Училището по медицина „Гросмън“ към Нюйоркския университет. Например затоплянето на пластмаса в микровълнова печка може да освободи микропластмаси и наночастици, които после могат да бъдат погълнати.

Има сериозни доказателства, че субстанциите от пластмасовите продукти допринасят за болести в множество органи и нарушават хормоналната функция, пише екипът, цитирайки проучвания, извършени в лабораторни условия и върху хора. В допълнение, излагането на токсини от пластмасите е свързано със смущения в нервната система, намалена фертилност и загуба на коефициент на интелигентност.

Химическите вещества могат да доведат до дългосрочни състояния като сърдечни проблеми, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, затлъстяване и ниско тегло при раждане. Трасанде казва, че тези проучвания показват каква роля играе пластмасата в ранното развитие на много хронични заболявания, които продължават в тийнейджърските години и в зряла възраст. За да са здрави децата, използването на пластмаса трябва да бъде сериозно ограничено, посочва той в прессъобщение.

Според Германската федерална агенция за околната среда (UBA), това, което знаем сега е недостатъчно за оценка на специфичните рискове, които представляват микропластмасите за човешкото здраве. „Въпреки съществуващата неопределеност при оценката, общият обем проучвания дава достатъчно основания да се предположи, че микропластмасите представляват опасност за човешкото здраве“, посочват от агенцията.

