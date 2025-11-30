Ливърпул постави ултиматум на Арне Слот, но раздяла би излязла много скъпо на клуба

Ръководството на Ливърпул е поставил краен срок на Арне Слот да подобри ситуацията на "Анфийлд", в противен случай той ще бъде уволнен, което ще струва на клуба огромна сума. Само седем месеца след като спечелиха титлата във Висшата лига, мърсисайдци преживяват най-лошата си серия от десетилетия насам. В последните 12 мача във всички турнири те са спечелили само три и загубили останалите девет. Освен това тимът е допуснал 10 гола и е отбелязал само един в последните си три срещи.

Ливърпул с ултиматум към Слот

Такава мрачна форма, разбира се, повдигна въпроси относно бъдещето на мениджъра Арне Слот в клуба, като много фенове и експерти призовават за уволнението на нидерландеца. И сега бе разкрит крайният срок, в който той трябва да стабилизира отбора, ако иска да запази поста си. След последната загуба на Ливърпул с 4:1 от ПСВ Айндховен, Слот призна, че не се притеснява за позицията си, въпреки нарастващия натиск.

Но според информация на испанската медия "Fichajes", Слот има само два мача, за да обърне нещата, или може да бъде уволнен незабавно. Твърди се, че ако Ливърпул загуби и двата си предстоящи мача от Висшата лига срещу Уест Хям Юнайтед и Съндърланд, тогава ръководството ще уволни Слот от поста му на мениджър. С наближаването на редица важни мачове по време на празничния период, от клуба не искат да се удължава ситуация, която може да продължи да оказва сериозно влияние върху целите на сезона, какъвто би бил случаят, ако Слот остане след още две загуби.

Колко ще трябва да плати Ливърпул, за да уволни Арне Слот?

Но ако Ливърпул реши да уволни Слот само 18 месеца след назначаването му, тогава клубът ще трябва да плати голяма сума, за да прекрати договора му. Според "Fichajes", договорът му включва клауза за прекратяване на стойност от 10 милиона паунда в случай на предсрочно прекратяване. Тази 8-цифрена сума е една от основните причини, поради които клубът досега се колебаеше да уволни Слот, но се твърди, че ръководството е наясно, че поддържането на тази нестабилност и слаби резултати може да се окаже по-скъпо от плащането на обезщетението.

