Тенисист от "Голямата четворка" държи рекорд, който никой не би желал да притежава

Анди Мъри може да се похвали с невероятно успешна кариера, като се има предвид епохата, в която се намираше. Въпреки че трябваше да се пребори с поне един от Роджър Федерер, Рафаел Надал или Новак Джокович по пътя към всеки титла, британецът успя да спечели 46 титли. Три от тези титли са от турнири от Големия шлем, като Мъри спечели два пъти Уимбълдън през 2013 и 2016 г., както и US Open през 2012 г. В допълнение към успехите си в големите турнири, той спечели два златни медала от олимпийските игри и през 2016 година се класира на първо място в световната ранглиста.

Нещастният рекорд на Анди Мъри на Откритото първенство на Австралия

Въпреки че успя да постигне много по време на кариерата си, Мъри можеше да има много по-висок резултат в турнирите от Големия шлем, особено на Откритото първенство на Австралия, където постигна нежелан рекорд, който все още държи. Мъри държи рекорда за най-много достигнати финали на турнири от Големия шлем, без да ги спечели, като пет пъти е пропускал титлата в Мелбърн, четири от които срещу един и същ играч.

За първи път достига финала на Откритото първенство на Австралия през 2010 г., където се изправя срещу Федерер. Мъри претърпя поражение в три сета от швейцарския маестро, но се завърна в борбата за титлата през 2011 г., когато претърпя първата от четирите си загуби на финала от Джокович. Сърбинът го победи с 6:4, 6:2, 6:3. През 2012 г. Мъри отпадна на 1/2-финалите след ожесточена петсетова битка срещу Джокович и загуби от него отново на финала през 2013 г.

Британската легенда загуби от Федерер на 1/4-финалите в Мелбърн през 2014 г., което беше най-лошият му резултат в турнира от 2009 година насам. Въпреки това, той се възстанови следващата година и достигна до финалите през 2015 и 2016 г., но и двата пъти беше победен от Джокович. Въпреки че достигна върха на кариерата си през 2016 г., финалът на Мъри срещу Джокович в Австралия през същата година завърши с поражение в три сета. Той загуби с 6:1, 7:5, 7:6 в мач, който се оказа последното му участие във финала на турнира, преди контузиите да провалят кариерата му.

