Като Джеки Чан: Уникален бой между плъхове в метрото (ВИДЕО)

Епичен двубой в стила на най-добрите филми за бойни изкуства привлече вниманието на много потребители в социалните мрежи. Двубоят е заснет на видео - той обаче не е между хора, а между плъхове. Битката се разразява на една от гарите в метрото в Ню Йорк.

An epic rat fight was caught on camera in the New York subway🐀



The animals reminded onlookers of Master Splinter from Teenage Mutant Ninja Turtles. pic.twitter.com/DckjNKTcnf — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2025

Плъховете отдавна са проблем за метрото на американския мегаполис. Местните здравни власти се мъчат да го ограничат, като дават насоки какво да се прави - често почистване, правилното съхранение на боклука, отстраняване на дразнители, които привличат гризачите. Отделно, има специализирани екипи, които се занимават с унищожаването на гнезда на плъхове.

Научни изследвания показват, че плъховете в Ню Йорк вече са претърпели генетични адаптации. Те имат по-дълги носове и по-къси горни зъби, което предполага дълга история на еволюция в градската среда. А домашните котки отдавна са изключени от експерти като средство за масова борба, защото големите плъхове са много сериозен противник и в двубой с котка изходът често е неясен - особено предвид факта, че нерядко плъховете се движат и на групи.

