Кой има имен ден днес, 11 декември 2025 г. Честито!

11 декември 2025, 05:55 часа 494 прочитания 0 коментара
На 11 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Даниил, Даниел Данаил, Даниела и производните им. На този ден почитаме Св. преподобни Даниил Стълпник. Той бил роден в село Витара, около град Самосат, от родители християни - Илия и Марта. Преподобният Даниил имал и дара на толкова благодатно слово, че слушащите се умилявали от наставленията му, мнозина получавали голяма духовна полза и поправяли живота си.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив и успешен! Не само на твоя празник, но и през всички дни в годината! Нека името ти носи късмет, Св. Даниил Стълпник да те пази и закриля! 

Честит празник! Да си умен и разумен, устремен, но и смирен. Да имаш способността да знаеш кога и как да действаш! Весели се незабравимо, но разумно!

Честит празник! Нека името ти винаги се споменава по добри поводи и да звучи с уважение, признание и чест! Да си доволен от живота, но и от себе си. Гордей се с постъпките си!

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
