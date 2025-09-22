Когато критикуваме, поемаме лошата карма на човека, когото осъждаме

Чувствате ли се сякаш имате лоша карма, защото сте разбили нечие сърце ? Или може би чувствате, че имате лоша карма, защото постоянно привличате грешните хора в живота си. Може би това е гадже с тревожност от представянето или приятел, който се отнася зле с вас или ви манипулира, или пък сте тормозени на работа.

Защо всички тези лоши неща продължават да ви се случват? Може би е защото имате много лоша карма, съхранена в кармичната ви банкова сметка?

Добрата новина е, че можете бързо да се отървете от лошата си карма. Петте най-добри начина са:

Извинете се, че сте наранили някого в миналото.

Поемете отговорност за това, което сте направили, и се поставете на мястото на другия човек.

Водете си дневник и се самоанализирайте, за да можете да се предпазите от кармични грешки.

Направете план да го направите по различен начин следващия път. По-долу давам ясни инструкции стъпка по стъпка, така че продължете да четете.

Практикувайте специфични медитации за кармично почистване, изброени по-долу.

Как да разберете дали имате лоша карма

Понякога лоши неща продължават да ви се случват, дори и да сте добър човек, и не можете да разберете защо. Някои ясни признаци, че това може да се дължи на лошата ви карма, са, че продължавате да привличате лоши хора в живота си, които ви нараняват умишлено или несъзнателно.

Вашите взаимоотношения ще ви дадат първата представа за вашата добра или лоша карма.

Например, ако ви изневерят, това е знак , че имате лоша карма от минал живот или от минала връзка в този живот. Друг пример е тормозът на работното място или приятел, който се отнася зле с вас или ви манипулира.

Някои други признаци, че имате лоша карма, са:

Трудност при поддържане на връзка

Чувство на негативизъм и безнадеждност

Желание за отмъщение на някого

Желание умишлено да нараниш някого или „да накараш някого да плати“

Липса на пари

Не се чувствам изобилно

Трудности при създаването на приятелства

Какво причинява лоша карма?

Искайки да „ги накараш да платят“

Иронията е, че желанието да нараниш някого или „да го накараш да си плати“ не само е знак, че имаш лоша карма, но и създава още лоша карма. Толкова е важно да разпознаеш знаците в себе си възможно най-скоро и да предприемеш действия, за да не причиняваш още лоша карма.

Ако имате чувството, че някой трябва да плати за това, че ви е наранил , например бивш партньор, тогава най-доброто нещо, което можете да направите, е да оставите нещата в ръцете на Кармата. Не планирайте да си отмъщавате или да си пожелавате и другият човек да страда.

Запомнете, Кармата никога не губи адрес и е безкрайно търпелива. Другият човек в крайна сметка ще си върне това, което ви е дал, така че просто оставете Кармата да си свърши работата. Използвайте времето си, за да работите върху себе си и да изгаряте собствената си Карма по по-здравословни начини.

Имайки лоши намерения

Друг бърз начин да натрупате лоша карма е като имате лоши намерения . Независимо дали става въпрос за друг човек, бизнес или институция. Пожеланието някой друг да страда ще създаде лоша карма за вас. Затова наблюдавайте внимателно мислите си. Ако се появят подобни чувства, най-доброто нещо, което можете да направите, е просто да бъдете безразлични. Ако някой друг се справя „по-добре“ от вас, какво от това? Нека го направи. Късметът ви ще дойде скоро. Не ревнувайте и не му пожелавайте зло.

Непоемане на отговорност

Избягването на поемането на отговорност за действията ви ще доведе до лоша карма, както и до безчувственост и арогантност. Това често се случва подсъзнателно и не осъзнаваме, че сме били безчувствени към някого, докато не стане твърде късно. Да, щетата е нанесена и лошата карма вече се съхранява във вашата кармична банкова сметка, но е възможно да се обърне това. Споделям как работи това по-долу, така че продължавайте да четете.

Искам да видя как други биват наранявани

Това звучи изключително жестоко, но удоволствието от това да нараняваш другите или да виждаш как други биват наранявани създава много лоша карма.

Осъждане на другите

Осъждането и говоренето на лоши неща зад гърба на хората е друг голям проблем, който създава лоша карма.