Кои са най-добрите дни за приготвяне на кисело зеле според лунния календар?

Киселото зеле е една от най-популярните сезонни храни у нас. Този здравословен зеленчук не е скъп и може да се приготви за зимата без много усилия. Основното е да се избере правилната дата за слагането на киселото зеле.

Рязкото застудяване през втората половина на септември принуди градинарите да променят сроковете за прибиране на зеленчуците. Зелето обикновено се прибира в края на сезона. Късните сортове растат до първите слани, т.е. до края на септември - началото на октомври. По това време главите стават плътни и идеални за дългосрочно съхранение.

Ако времето диктува кога да се бере зелето от градината, лунният календар ще помогне да се определи най-добрият ден приготвяне на кисело зеле. Много градинари го използват не само за засаждане и прибиране на реколтата, но и за кулинарни приготовления.

Фази на луната и тайните на хрупкавото кисело зеле

Смята се, че най-благоприятните дни за ферментация са фазата на нарастващата луна. Не се препоръчва ферментирането на зеле по време на пълнолуние: според опита на домакините, през този период то се оказва меко и твърде кисело.

През 2025 г. есенните пълнолуния се падат на:

7 октомври;

5 ноември;

5 декември.

За да получите традиционната хрупкавост и перфектна киселинност, си струва да изчакате 5-6 дни след новолунието . Нарастващата луна се счита за оптималното време за маринати и осоляване.

Идеални дати за ферментация през есента и зимата на 2025 година са:

27–28 септември;

22–23 и 27–28 октомври;

23–24 ноември;

25–26 декември.

Най-често срещаните грешки по време на ферментация

За да получите вкусно и хрупкаво зеле, важно е не само да изберете правилната дата за приготвянето му, според лунния календар. Също така е важно да избягвате някои грешки при приготвянето му.

Неправилно избран съд. Алуминиевите или металните съдове не са подходящи: металът реагира с киселината - зелето става горчиво и матово.

Избор на неподходящ сорт зеле. Плътните, зрели глави от късните сортове са подходящи за мариноване. Незрелите с тъмнозелени листа зелки няма да дадат добър резултат.

Сол. Използвайте среднозърнеста или едра каменна сол, не йодирана. Йодът инхибира млечнокиселата ферментация - зелето ще потъмнее и ще стане меко.

Изборът на правилната дата, правилният сорт и правилната сол гарантира, че вашето кисело зеле ще бъде хрупкаво, ароматно и вкусно през цялата зима.

