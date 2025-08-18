Кой е най-зеленият гръцки остров?

Остров Корфу е великолепен. Дотолкова, че много народи, пълководци и тирани от древни времена до 20-ти век почти са се редили на опашка за правото да го владеят (поне за известно време).

А местните жители, проследявайки рода си до феаките, народ, особено близък до древногръцките богове, са попили премерено най-полезното от всички посетители, но са останали верни на традициите на своите предци. Те са спокойни и, доволни от живота, живеят без раздори и кавги, обичат празниците, ядат вкусна храна и пият ароматно домашно вино, уважават старците си и се радват на гостите. Тук са навестявали Язон и Одисей. Първите туристи от Древен Рим и каймакът на европейската аристокрация с удоволствие са се отбивали за почивка.

Снимка: iStock

Основни курорти на Корфу

Корфу е осеян със села и градове, които не са устояли на наплива от туристи и са се преименували на курорти. На острова има повече от 20, всички те имат прилична инфраструктура. Основните разлики са в разстоянието от столицата Керкира, има и забележима разлика в плажовете, температурата на водата и гледките.

Първите по часовниковата стрелка от Керкира са Перама, Канони и Беницес. Тук е доста тихо и спокойно, морето е плитко и топло, а близостта на главния град улеснява пътуването из острова с автобус. На юг са Месонги и Мораитика, разделени от река. Тези курорти са известни със своите пясъчни плажове и достъпни цени. Град Лефкими е най-доброто място на Корфу за тези, които искат провинциална и тиха Гърция без туристи. Има и малко пристанище с лодки до Игуменица. Самият юг на острова е зает от Кавос, любимо място сред европейската алкохолизирана младеж: курортът спи през деня и бръмчи през нощта.

Снимка: iStock

По-близо до центъра на острова курортите са по-пренаселени, изборът на места за настаняване е по-богат. Ермонес, Глифада и Агиос Гордис са особено популярни със своите плажове.

Плажове на Корфу

Плажовете на Корфу са неговата гордост. Повечето от тях са маркирани с престижни Сини знамена, почти всички са равни и подходящи за почивка с деца, а тези, които нямат пълноценна инфраструктура, предлагат невероятни гледки.

Плажовете на изток често са каменисти, по-рядко - смесени с пясък. Йонийско море в пролива между Корфу и континента е по-плитко и по-топло. Плажовете на север - от адриатическа страна, също са топли, не може да се нарекат напълно пясъчни, по-скоро - пясъчни с добавка на камъчета и черупки.

Снимка: iStock

Смята се, че най-красивите места са в Палеокастрица, която е в западната част на северната половина на острова, където плажовете са сгушени в заливи между живописни скали. За съжаление, водата тук е по-студена, отколкото в други курорти на Корфу, поради теченията. От друга страна, има отлична инфраструктура и широки пясъчни ивици без камъчета.

Плажовете на юг и югозапад на острова също могат да се похвалят с приятен пясък, а има много по-малко курорти и села, което означава по-малко хора.

Снимка: iStock

Кухня и ресторанти на Корфу

Чарът на тукашните таверни е в техните традиции. Много заведения са семейни бизнеси, основани преди поне няколко поколения: „А моят прапрадядо решил да добави тази веранда, когато нещата вървели добре“. Тъгата и мъката на един гурме-турист е, че на острова има стотици такива заведения (според някои източници, около хиляда). Най-добрите заведения са тези, където самите островитяни се хранят. Обядът или вечерята в евтина таверна ще струват 30-40 евро за двама, но можете да намерите и по-евтино място. Още 4-5 евро ще озарят масата с бутилка местно вино. Приетият размер на бакшиша (който се приветства) е 10% от сметката. Порциите в таверните са приятно големи в повечето случаи.

На любителите на бирата се препоръчва да опитат местния джинджифилов сорт от тази напитка – цицибира.