Ударен от Украйна кораб е в наши териториални води, има опасност да заседне край Ахтопол (ВИДЕО)

05 декември 2025, 18:33 часа 352 прочитания 0 коментара
Удареният с морски дронове от Украйна санкциониран танкер KAIROS е в опасност от засядане край Ахтопол. Към момента е известно, че съдът е отдал котва, към него плават влекачи и кораб на Гранична полиция. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски дронове „SEA BABY“. За момента не е известно как съдът е попаднал в наши териториални води. Предполага се, че той е бил изтеглен на буксир от турски влекач. При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от сенчестия руски флот – Virat.

От българска страна потвърдиха за случая. Оттам уточниха, че ИА “Морска администрация” заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателен съд, навлязъл в териториалните води на Република България.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плявателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовоност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията. Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия. Допълнителна информация ще бъде предоставена при развитие

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
