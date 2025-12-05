Сбогом суха кожа! 10 трика, които ще я спасят тази зима

Зимата е тежък сезон за кожата, която изсъхва по-лесно поради студа и температурните колебания. Ниската влажност на въздуха и вятърът допълнително отслабват естествената защитна бариера на кожата, което прави целенасочената зимна грижа още по-необходима.

В тази статия ще намерите 10 съвета как да я поддържате добре хидратирана през този период от годината.

Сменете дневния си крем

През зимата кожата се нуждае от повече хидратация. Леките продукти за грижа за кожата през лятото трябва да отстъпят място на по-богати, кремообразни текстури. Продуктите на базата на мляко, масло от ший или арганово масло са особено подходящи за грижа за кожата през зимата.

Хидратирайте отвътре навън

Нанасянето на овлажнител не е достатъчно, за да хидратира кожата; тя трябва да бъде хидратирана отвътре. Трябва да пиете около 1,5 литра вода на ден (средно осем чаши), за да предотвратите сухота на кожата. Освен това, водата е от съществено значение за правилното функциониране на тялото.

Избягвайте прекалено гореща вода

През зимата изкушението да се вземат горещи вани и много горещи душове за затопляне е силно, но това изсушава кожата, понякога причинявайки усещане за изтръпване. Водата за вана или душ не трябва да надвишава 38°C.

Към маслото

Растителните масла дълбоко хидратират кожата и помагат за регенерацията на клетките. Дори хора с мазна кожа могат да ги използват, но маслото от жожоба, със своите регулиращи свойства, е особено полезно: то хидратира кожата, като същевременно контролира излишния себум.

Използвайте крем за околоочния контур

Кожата е по-чувствителна през зимата, така че се нуждае от допълнителна защита, особено ако е тънка, като кожата около клепачите. Подхранването на кожата в тази област със специфични продукти забавя първите признаци на стареене и се бори с фините линии и бръчки.

Ексфолирайте кожата си

През зимата кожата, затворена под няколко слоя дрехи, се нуждае от ексфолиране, за да диша. Използвайте нежен скраб за ексфолиране на кожата на тялото и лицето си около два пъти седмично. Това позволява на кожата да се отърве от мъртвите клетки и повишава ефективността на продуктите за грижа за кожата.

Подхранване на ръцете ви

Наред с лицето, ръцете ни са сред най-изложените на студа части на тялото ни. За да предотвратите напукване, не забравяйте да ги хидратирате с крем, за предпочитане такъв с UV защита. За изключително сухи ръце нанесете слой крем, преди да сложите ръкавици, и ги оставете за една нощ за меки ръце, когато се събудите.

Избягвайте сапун

Ако през зимата кожата ви е суха след душ, пропуснете сапуна и вместо това използвайте мляко или крем за душ, които ще хидратират кожата, без да я изсушават.

Грижа за косата ви

Косата също лесно се уврежда през зимата: студено време, шапки и др. За да укрепите скалпа, изберете хидратиращ шампоан, който ще направи косата по-устойчива на външни агресори. Избягвайте използването на сешоар, доколкото е възможно, тъй като той я изсушава още повече.

Използване на маски

За да хидратирате кожата си в дълбочина, използвайте ултра-подхранващи и хидратиращи маски веднъж или два пъти седмично, особено за много суха кожа. Това ще я направи еластична и стегната, готова да посрещне най-студеното време. Изберете богати, кремообразни текстури с разкошни аромати.

Ако следвате тези лесни, но ефективни стъпки, ще помогнете на кожата си да остане здрава, мека и защитена дори през най-студените зимни дни. Грижете се за нея последователно и тя ще ви се отблагодари с комфорт и сияен вид през целия сезон.