Войната в Украйна:

Европейският съд опроверга "извънредна новина" за еврото от бивш министър на Жан Виденов

05 декември 2025, 18:20 часа 447 прочитания 0 коментара
Европейският съд опроверга "извънредна новина" за еврото от бивш министър на Жан Виденов

Европейският съд опроверга в петък разпространените твърдения, че е приел за разглеждане жалба срещу решението България да въведе еврото от 1 януари 2025 г. Ден по-рано бившият вицепремиер от кабинета на Жан Виденов Румен Гечев съобщи във Facebook, че висшата европейска съдебна инстанция е дала ход на дело, оспорващо решението на финансовите министри от ЕС за присъединяването ни към еврозоната.

В официално съобщение до медиите съдът уточнява, че няма взето решение нито за допустимостта, нито за основателността на жалбата. На този етап тя единствено е заведенa в регистъра и е разпределенa на съдебен състав. Още: Как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева: Говорят икономисти

"Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи", посочват от Люксембург.

"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", подчертава още съобщението, като се допълва, че извършените административни действия "по никакъв начин не предопределят изхода на делото".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Става ясно, че жалбата срещу въвеждането на еврото е подадена на 15 септември – около пет седмици след решението от 8 юли, с което финансовите министри на ЕС официално одобриха присъединяването на България към еврозоната. Още: Еврото вече е в БНБ, а депутатите отхвърлиха искането на Радев за референдум за приемането му

Важно е да се отбележи, че самото подаване на жалбата не спира процеса на преминаване към единната валута. Решението за въвеждане на еврото остава в сила, докато Общият съд не постанови друго. България ще бъде част от еврозоната дори ако съдът реши да продължи с разглеждането на жалбата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
еврозона Румен Гечев приемане на еврото България в еврозоната
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес