Европейският съд опроверга "извънредна новина" за еврото от бивш министър на Жан Виденов

Европейският съд опроверга в петък разпространените твърдения, че е приел за разглеждане жалба срещу решението България да въведе еврото от 1 януари 2025 г. Ден по-рано бившият вицепремиер от кабинета на Жан Виденов Румен Гечев съобщи във Facebook, че висшата европейска съдебна инстанция е дала ход на дело, оспорващо решението на финансовите министри от ЕС за присъединяването ни към еврозоната.

В официално съобщение до медиите съдът уточнява, че няма взето решение нито за допустимостта, нито за основателността на жалбата. На този етап тя единствено е заведенa в регистъра и е разпределенa на съдебен състав. Още: Как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева: Говорят икономисти

"Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи", посочват от Люксембург.

"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", подчертава още съобщението, като се допълва, че извършените административни действия "по никакъв начин не предопределят изхода на делото".

Става ясно, че жалбата срещу въвеждането на еврото е подадена на 15 септември – около пет седмици след решението от 8 юли, с което финансовите министри на ЕС официално одобриха присъединяването на България към еврозоната. Още: Еврото вече е в БНБ, а депутатите отхвърлиха искането на Радев за референдум за приемането му

Важно е да се отбележи, че самото подаване на жалбата не спира процеса на преминаване към единната валута. Решението за въвеждане на еврото остава в сила, докато Общият съд не постанови друго. България ще бъде част от еврозоната дори ако съдът реши да продължи с разглеждането на жалбата.