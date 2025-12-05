Направете това на Никулден: Божията благодат ще е с вас през цялата година

Какво не трябва да се прави на Никулден?

На 6 декември православните и католическите християни отбелязват празника на Свети Николай Чудотворец, един от най-почитаните светци. В народната традиция Никулден съчетава религиозни и народни вярвания за привличане на късмет. Празникът се свързва и с определени забрани.

Какво трябва да направите на Никулден?

Денят на Свети Николай се е смятал за идеален за благотворителни дела: оказване на нуждаещите се, хранене на животни и грижа за бедните. Момичетата също така са гадаели за бъдещите си годеници, като са оставяли малки подаръци и символи под възглавниците си. Вярвало се е, че ако 6 декември се прекара в добри дела, годината ще бъде просперираща и Божията благодат ще е с човек през цялото време.

Друго народно вярване гласи, че ако на Никулден изплатите всичките си дългове, годината ще е успешна за вас и няма да страдате от липса на пари.

Традицията повелява вечерта на Никулден цялото семейство да се събере около празничната трапеза. Празникът съвпада с Коледните пости, но въпреки това е разрешена консумацията на риба. Шаранът е на особена почит на празничната трапеза. В народните вярвания той се приема за слуга на св. Николай. Люспите на шарана символизират материалното благополучие. Неслучайно друго народно вярване е свързано с тях - вярва се, че всеки който сложи люспи от шаран в портмонето си и ги носи през цялата година, ще има пари.

Поверия има и с кокал от главата на шарана. Вярва се, че ако го запазите в дома си, през цялата година болестите ще ви подминават.

Освен шаран на трапезата се слага и обредна питка със символ риба, рибени люспи или кръст. В питката може да се сложи и монета. Според народното вярване, на който се падне монетата, той ще е здрав през цялата година. На празничната трапеза се слагат още сезонни плодове, печен патладжан, варено жито, фасул, туршии.

Какво не трябва да се прави на Никулден?

Не се препоръчва да се карате, спорите или да започвате конфликти - конфликтът може да донесе проблеми за целия месец. Избягвайте тежка физическа работа, особено на открито. Не вземайте пари или вещи назаем, за да не си загубите късмета. На този ден децата и нуждаещите се не бива да бъдат оставяни без надзор – денят трябва да е посветен на грижата и милосърдието.

Не изхвърляйте храна от дома си на Никулден - вярва се, че благословиите и просперитетът ще си отиде от дома ви заедно с храната, която изхвърляте.

