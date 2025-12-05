Тази кост от шарана пази от зло: Никулденският обичай, който ще ви изненада

На 6 декември празнуваме Никулден – ден, изпълнен с вековни традиции, народна почит и събиране на цялото семейство. Това е един от всенародните празници, честван във всяко семейство, без значение дали има или няма именник.

Още: Най-вкусният пълнен шаран за Никулден

Кой празнува имен ден на Никулден

Хората, чиито имена са производни или близки до името Николай, празнуват имен ден на Никулден, част от тях са: Никол, Никола, Нейчо, Николина, Николета, Кольо, Нина, Ния, Ница и др.

Професионален празник имат

Българите почитат Свети Николай Чудотворец като покровител на моретата, езерата и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода. Също така на този ден банкерите празнуват своя професионален празник.

Рибата и нейното значение на този ден

Още: Истината за първата среща: Защо перфектният образ може да ви провали

Задължителен момент в традиционната никулденска обредност е консумацията на риба. Обикновено жените приготвят шаран, тъй като според поверието шаранът е “слуга” на Св. Николай.

Веднъж, когато светецът плавал с лодката си в морето, излезлите силни вълни пробили дъното й. Тогава той бръкнал във водата, хванал един шаран и запушил с него пробойната. Така спасил от удавяне всички.

Още за празничната трапеза на Никулден

Във всяка къща за празничната вечеря на Никулден се приготвя рибник – печен в тесто шаран. Замесва се специалният обреден хляб. Както всяка друга жертва, рибникът и хлябът най-напред се прекадяват, после се раздава от тях извън къщата и накрая всички на трапезата ядат от тях.

Още: Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия

В деня на Свети Николай Чудотворец освен рибник и обредни хлябове, трябва да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. тъй като празникът се отбелязва по време на Коледните пости.

Обичаи, традиции и поверия свързани с Никулден

Жените внимават при почистването на рибата, люспите да не падат на земята, защото се вярва, че ако човек стъпи там където е паднала люспа, той се разболява и умира. Костите от никулденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или се пускат в реката - вярва се, че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие.

Още: Тези навици разрушават и най-стабилните връзки - ето кои са

Традициите повеляват стопанката да запази костта от главата на шарана, която има формата на кръст. Тази кост - “кръхче” или “дъна” се смята за необикновено лековита. Майките я пришиват на шапчиците на новородените си деца, за да ги предпазят от “зли очи” и уроки.

Никулден е празник, който и днес обединява българите около общите ни корени, традиции и почит към Свети Николай Чудотворец. Чрез ритуалите, празничната трапеза и семейните събирания ние съхраняваме мъдростта на миналото и я предаваме на следващите поколения. На този ден всеки дом се изпълва с благодарност, надежда и вяра в доброто – ценности, които правят Никулден един от най-обичаните празници в българския календар.

Още: Тези 20 цитата ще променят начина, по който гледате на живота си