Кокошките ще започнат да снасят яйца отново, ако сложите това в зърното

В студения сезон, през есента и зимата, кокошките изпитват известен стрес и изразходват повече енергия за затопляне, отколкото през лятото, така че е много важно храната им да бъде питателна и балансирана. Един от вариантите е да си купите готови „миксове“, но е по-добре да приготвите микса сами, за да сте сигурни в качеството на продуктите.

Птицевъдите препоръчват добавянето на храна с високо съдържание на витамини и минерали към диетата на домашните птици през зимния сезон, които са полезни за тяхното здраве и увеличават броя на яйцата.

Какво да сложим в хранилка за кокошките през зимата и есента, за да започнат отново да снасят яйца?

Опитните птицевъди използват следния микс:

200 гр тиква;

500 гр картофи;

200 гр зърнена смес;

100 гр царевица (смляна);

100 гр брашно;

200 гр пшеница;

100 гр стрити яйчени черупки;

100 гр кайма и кости.

Кога се слага йод във водата на кокошките?

Разбира се, картофите и тиквата трябва първо да се сварят. Нарежете всички съставки, оставете ги да се охладят и след това ги добавете към хранилката на кокошките. Птицевъдите твърдят, че това количество фураж е достатъчно за изхранване на 10 птици.

След 2-3 седмици качествено хранене ще забележите, че кокошките са започнали да снасят по-активно. През зимата, според птицевъдите, е по-добре да добавите малко повече сол към сместа. 0,5 чаена лъжичка за това количество от другите съставки ще бъде напълно достатъчно.

С какво да храним кокошките през зимата, за да снасят повече яйца

Фермерите и птицевъдите приготвят и мокра каша непосредствено преди хранене на кокошките. Приблизителният състав на кашата включва:

варени картофи - 500 гр

зеленчуци като източник на фибри (подходящи са цвекло, моркови, ряпа, тиква, тиквички, зеле) - 200 гр

зърнени храни (пшеница, овес, ечемик) - 200 гр

трици за засищане и попълване на калций, фосфор, селен и витамини от група В в организма - 200 гр

брашно и кюспе от маслодайни семена -100 гр

билково брашно (от коприва и многогодишни билки) или прясна трева и зеленина през лятото (върхове от моркови или цвекло, киноа, коприва) - 100 гр

През зимата можете да добавяте лук веднъж седмично, за да засилите имунната система на кокошките. Могат да се използват и обелки от зеленчуци, но първо трябва да се измият добре. Кореноплодните зеленчуци и зеленчуците за хранене на кокошки трябва да бъдат ситно нарязани и сварени, докато триците, зърнените храни е трябва да се задушат.

Кашата се запарва с вода, месен или рибен бульон в съотношение една част течност към три части сухи съставки. Твърде течната храна може да запуши човката на птицата.

Прочетете също: Каква е причината кокошките да си кълват яйцата