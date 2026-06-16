Къде да спи бебето по време на почивката?

Идва сезонът на почивките и е чудесно, ако детето не ни задържа у дома, а пътува заедно с нас. Но за много нови родители ваканцията с бебе изглежда трудна за организиране по ред неизвестни въпроси.

Къде ще спи бебето?

Толкова е мъничко, защо да не спи на спалнята до вас? Или пък в преносимата люлка или кошчето за кола? А защо не и в импровизирано място за сън от сгънати одеяла?

Нито един от тези варианти не е безопасен, особено ако ще прекарвате повече от една нощ извън дома си.

Педиатрите препоръчват бебетата да спят на равна, твърда повърхност, в собствено креватче, без наоколо да има меки възглавници, играчки или предмети, които те могат неволно да дръпнат върху себе си. За да не се наранят или задушат, децата имат нужда от специално, безопасно място, особено когато станат по-големи и силни.

Бебешките кошчета и седалки може да са удобни за пренасяне или лека дрямка, но не са подходящи за спокоен нощен сън.

Така че препоръчваме да се снабдите с преносимо легло.

Какво е преносимо бебешко легло?

Това е сгъваемо креватче или кошара, каквато сте виждали във всеки детски магазин. Сгъвате го и се побира лесно в багажника. Разгъвате го и се превръща в голямо, комфортно и безопасно бебешко легло. И е удобно за използване в хотелската стая, вилата, бунгалото, караваната и дори когато сте на гости.

Но има още много предимства, които ще разрешат голяма част от притесненията ви по време на почивката.

Мултифункционално и удобно

Сгъваемо, компактно и леко – това вече изяснихме. Но сгъваемото бебешко легло обикновено е изработено от здрав плат, който се пере. Така че осигурявате на бебето и необходимата хигиена, където и да сте.

И това отново не е всичко. Детето може не само да спи в нея, но и да си играе или просто да стои на безопасно място, докато вие сте заети или си почивате в стаята. А ако искате да сте на въздух, изнесете го в двора или на терасата, за да сте отново заедно.

Текстилът, от който е изработено креватчето, осигурява достатъчно вентилация и комфорт. Може да има и мрежести зони, които не само проветряват, но и позволяват вие да виждате детето и то да вижда вас, за да сте по-спокойни на непознатото място.

Защо е важно да използвате бебешко легло за пътуване

Въпросът не е само в удобството и безопасността, има и още.

Бебетата се чувстват много по-спокойни в позната среда и тяхното собствено креватче им дава сигурност, дори когато са на чуждо място. Така ще заспива по-бързо и ще спи по-пълноценно, ще се отпуска и ще си играе без притеснения.

Ако не го използвате често извън ваканциите, можете да подсилите усещането, като сложите в него чаршафите и завивките, с които детето е свикнало у дома.

И още два трика

Изберете бебешко легло, което се сгъва и разгъва лесно, има стабилна конструкция и здрав текстил. Потърсете също сертификат за безопасност.

А когато го използвате, инсталирайте го на равно, стабилно място, далече от радиатора, струята на климатика, прозореца или контактите.