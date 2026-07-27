Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 27 юли - 2 август 2026

В най-щастливия ден за вашата зодия през тази седмица – от 27 юли до 2 август 2026 г. – не се страхувайте да промените решението си и да изберете живота, който най-силно желаете.

Овен - 1 август, събота

Потърсете възможност да се освободите от нещо, Овни. Това не означава загуба, а освобождаване. Възможно е да се вкопчвате твърде силно в определен развой на събитията, който всъщност ви пречи да получите божествени напътствия от Вселената.

Помислете как сте подредили живота си и дали сте оставили място за вдъхновението. Като се доверите на Вселената, ще насочите енергията си в положителна посока. Трябва да се освободите от навици, които само ви задържат, за да можете да получите повече и по-добри неща.

Телец - 29 юли, сряда

Това е знакът, от който се нуждаете, за да опитате нещо ново, Телци. Водолеят ще ви помогне да насочите кариерата си в посока, която е в хармония с душата ви. С настъпването на пълнолунието в този знак на 29 юли, трудът ви и емоционалната ви обвързаност с него ще достигат до етап на реализация и завършеност. Това не означава, че ще преминете през труден период в кариерата, но трябва да бъдете отворени към промени. Тази Луна ще бъде в съвпад с Плутон, носейки теми, свързани с трансформация и истина. Не подценявайте възможностите си, като продължавате да следвате кариерен план, който вече сте надраснали. Дори и да изглежда плашещо, трябва да сте готови да опитате нещо ново.

Близнаци - 29 юли, сряда

Бъдете нащрек тази седмица, Близнаци, защото се задава вълнуваща възможност. На 29 юли Слънцето и Юпитер ще се подредят в съвпад в знака на Лъва, носейки в живота ви изобилие. Юпитер ще остане в Лъв до 2027 г., така че това, което ще се появи сега, ще бъде част от пътя ви за дълго време напред. Въпреки това Слънцето ви подтиква да действате още сега. Когато тези две планети се съберат, те често носят внезапно прозрение и хвърлят светлина върху това, което ви е отредено да правите. Това ще ви провокира да си представите една нова реалност, но ще ви донесе късмета и изобилието, за които винаги сте копняли.

Рак - 2 август, неделя

Не бъдете толкова критични към себе си, Раци. На 2 август Луната в Риби ще застане в опозиция на Венера в Дева, което ще ви помогне да проявите повече снизходителност и разбиране към себе си. Изпитвате силно желание да продължите напред в живота – било то в личен план или по посока на нова кариера. Постоянната самокритика обаче ви кара да се съмнявате в това какво е възможно да постигнете. Енергията на Луната и Венера ще ви напомни, че не е нужно всичко да бъде логически подредено и ясно, за да вярвате в себе си и в мечтите си. Понякога просто трябва да имате вяра, че нещата ще се подредят по-добре, отколкото сте си представяли.

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