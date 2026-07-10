Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 13 - 19 юли 2026

Доверете се, че всичко винаги се е случвало за ваше най-добро благо и се пригответе да проявите всичко, за което някога сте мечтали. Научете и кой ще е най-щастливият ден за всеки зодиакален знак в периода 13 - 19 юли 2026.

Овен: 19 юли, неделя

Разширете това, което смятате за възможно, Овни. Подходили сте по-прагматично към мечтите си, но Вселената все още е приготвила някои божествени изненади за вас. Да бъдете практични не означава да се затваряте за неочаквани възможности. Бъдете готови на 19 юли, тъй като Марс в Близнаци ще се изравни със Сатурн в Овен. Тази енергия е свързана с промяна на вашата перспектива и внасяне на ново начало в живота ви. Не се обезсърчавайте, ако това означава, че трябва да промените мечтите си. Това, към което сте водени, е по-добро от това, което може да се наложи да изоставите.

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Телец: 13 юли, понеделник

На 13 юли Венера в Дева ще се слее с Уран в Близнаци, променяйки начина, по който мислите за късмета. Венера в Дева ще донесе изобилие и късмет чрез връзките в живота ви. Тя също така ще благославя всякакви начинания, свързани с недвижими имоти. Може да сте на прага да започнете нов бизнес или да закупите нов имот. Вие ще предефинирате какво означава успехът за вас. Това е вашият шанс да позволите на живота си, не само на кариерата си, да се издигне до нови висоти. Прегърнете тази щастлива енергия, Телци.

Близнаци: 16 юли, четвъртък

Не се страхувайте да опитате нещо различно, Близнаци. На 16 юли Луната в Лъв ще ви помага да се възползвате от нови възможности за партньорство и да направите всичко необходимо, за да се влюбите в живота си. Но за да направите това, трябва да приемете това, което ви се предлага. Не се страхувайте да вземете радикално решение в следващите дни или да направите нещата по различен начин. Точно това иска от вас Вселената.

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Рак: 14 юли, вторник

Супер новолунието ще изгрее във вашия знак на 14 юли, помагайки ви да прегърнете ново начало в живота си, Раци. Тази лунна фаза е шанс за вас да създадете необходимото завършване, за да можете действително да започнете да се движите напред по начините, за които мечтаете. Не се ограничавайте от това, което смятате за възможно, и не се увличайте по случилото се в миналото. Тази енергия ще е интензивна и ще ви донесе късмет, помагайки ви да си поставите за цел да осъществите всичките си мечти.

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