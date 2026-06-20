Лятно слънцестоене 2026: Какво не трябва да се прави, привлича нещастие

Какво да не правите по време на лятното слъцестоене

Лятното слънцестоене отбелязва най-дългия ден и най-късата нощ в годината, както и астрономическото начало на лятото в Северното полукълбо. От древни времена този ден се смята за символ на разцвета, изобилието и обновяването на природата.

Лятно слънцестоене 2026

Лятното слънцестоене е една от най-важните астрономически дати. Тази година то се пада на 21 юни, неделя, и ще започне в 11:24 ч.

Астрономическото слънцестоене настъпва, когато земната ос се наклони към Слънцето. Ето защо Северното полукълбо получава най-много слънчева светлина през годината през юни. В момента на лятното слънцестоене Слънцето достига най-високата точка над хоризонта и след тази дата дневните часове постепенно започват да се скъсяват.

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Защо този ден се смята за специален? В много култури лятното слънцестоене символизира победата на светлината над тъмнината, изобилието и плодородието. В славянската традиция този период е свързан с ритуали за пречистване, събиране на лечебни билки и празненства в чест на слънцето.

Вярвало се е, че по това време природата има специални сили, затова хората се опитвали да прекарат деня в хармония със себе си и света около тях.

Какво да не правите по време на лятното слъцестоене

Въпреки че на този ден няма официални забрани, в народните традиции и вярвания има определени знаци и предупреждения за лятното слънцестоене.

Ето какво, според общоприетото поверие, не трябва да се прави на този ден. Нашите предци вярвали, че негативните емоции, изразени в деня на слънцестоенето, могат да се задържат в живота на човек за дълго време. Затова те съветвали да се избягват спорове, обиди и разрешаване на конфликти.

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Вярвало се е, че добрите дела, извършени на този ден, ще се върнат стократно към човека, който ги извършва, а безразличието може да донесе лош късмет.

Според поверията, емоционалното състояние на човек в деня на слънцестоенето може да повлияе на събитията през следващите месеци.

Предците ни са вярвали, че всякакви действия, извършени със зло или завист в деня на лятното слънцестоене, могат да се обърнат срещу самия човек.

Нашите предци също избягвали мързела и бездействието. Те вярвали, че ако прекарате един ден пасивно, следващите месеци могат да преминат без развитие или постижения.

Те също така са внимавали при боравене с огъня и водата, тъй като се е смятало, че тези елементи имат специални сили по време на слънцестоенето.

Днес много хора възприемат лятното слънцестоене като възможност да спрат, да направят равносметка и да се подготвят за ново начало, дори и да не спазват древните ритуали.

Измиването на лицето с роса в ранното утро на този ден е един от обичаите, които са спазвали предците ни. Те са вярвали, че това укрепва здравето и запазва младостта. В деня на лятното слънцестоене е най-добре е да се събудите с първите лъчи на слънцето. Вярва се, че каквото и да си пожелаете в този момент, то непременно ще се сбъдне.

Струва си да се отбележи, че всички тези забрани се основават на народни вярвания и нямат никаква реална основа. В същото време лятното слънцестоене остава възможност да се насладим на природата, да прекараме време с любими хора и да се насладим на най-дългия ден в годината.

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