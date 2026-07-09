Миконос отвръща на дубайския шоколад с гръцка версия (СНИМКИ)

По примера на добилия световна слава дубайски шоколад и гръцкият остров Миконос се сдоби със собствено шоколадово изкушение. Гръцкият отговор на дубайската сензация е колекция от премиум шоколад с характерни за егейския остров вкусове - смокини, зехтин, узо, анасон и подбрани сушени плодове.

Planet Stars: Η Μύκονος απέκτησε τη δική της σοκολάτα – Mykonos ... https://t.co/VcBOsvO4az pic.twitter.com/Nwloj5h081 — PLANET STARS (@AntypasPanos) July 8, 2026

Модерните като вкусове шоколадови изкушения са в опаковки в силни цветове, вдъхновени от гръцкото лято.

Зад създаването на шоколадите на Миконос стои местна компания, чиято цел е да предложи първокласен продукт, който да носи духа на известния в цял свят остров.

Сред предложенията има богата гама изделия с доста специфични вкусове като черен шоколад със смокини и узо, със зехтин с трюфели, с гръцки зехтин и морска сол и с анасон.

Σοκολατοποιία Μυκόνου: Λανσάρει 16 γεύσεις premium σοκολάτας που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί https://t.co/Llbs5EfsVr — NEWS 24/7 (@News247gr) July 7, 2026