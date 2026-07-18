Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 20 - 26 юли 2026

Сезонът на Лъва започва на 23 юли, напомняйки ви да бъдете най-автентичното си аз, без да се извинявате. След това Меркурий ще застане директно в Рак, помагайки ви най-накрая да продължите напред. Научете кой ще е най-щастливият ден за вас в периода 20 - 26 юли 2026 г. според зодията ви.

Овен: 26 юли, неделя

Време е да се задълбочите, Овни. От 26 юли Сатурн ще бъде ретрограден във вашия зодиакален знак. Това означава, че ще се случи най-важното ви личностно израстване. Може да не е лесно, но тук се крие вашият късмет. Това, което вложите в себе си сега, ще ви помогне да процъфтявате за години напред. Сатурн ще продължи ретроградното си движение до 10 декември, помагайки ви да научите повече за това кои сте и какво е най-важно за вас. Съсредоточете се върху управлението на времето си и не бързайте с нищо. По-добре се отдайте на тихите моменти.

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Телец: 26 юли, неделя

Инвестирайте в своята цел, Телци. Северният възел ще излезе от Риби и ще влезе във Водолей на 26 юли, помагайки ви да постигнете траен успех. Северният възел управлява съдбата ви, а във Водолей е свързан с работата, която избирате да вършите в този живот. Ако сте обмисляли промяна в кариерата или стартиране на собствен бизнес, тази енергия може да ви помогне. Северният възел ще остане във Водолей до 26 март 2028 г. Това е важен момент за професионален успех и истинско усещане, че живеете наистина пълноценно.

Близнаци: 26 юли, неделя

Късметът е ваш, Близнаци. На 26 юли Северният възел ще се премести във Водолей, започвайки нова ера на изобилие и приключения. Както споменахме по-горе, той ще бъде в този знак до 26 март 2028 г., което го прави период за опитване на нови неща и излизане от зоната ви на комфорт. Въпреки че тази енергия е насочена към пътуване или дори възможности за преместване, целта ѝ е да ви помогне да видите колко сте свързани със света около вас. Може би сте се чувствали комфортно в собствената си малка общност, но това ще се промени през следващите години. Уверете се, че сте готови за начините, по които късметът ще промени живота ви.

Рак: 23 юли, четвъртък

Юпитер за първи път влезе във вашия зодиакален знак през лятото на 2025 г. Оттогава, Раци, вие преминахте през огромно емоционално изцеление. Юпитер носи изобилие, но във вашия знак той наистина влияе на вашите емоции и това, което искате за себе си. Когато Юпитер напусна Рак, Меркурий се разположи ретроградно в този воден знак, създавайки важна фаза на размисъл и растеж. Когато тази ретроградност приключи на 23 юли, ще имате последен шанс да се освободите от всички стари болки и да се възползвате от ново начало. Време е да започнете да се фокусирате върху бъдещето, което искате да създадете.

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