25 ноември 2025, 16:53 часа 0 коментара
Къде е най-добре да се слага прах за пране - в барабана или в отделението на пералнята

На пръв поглед в употребата на праха за пране няма нищо сложно, но дори опитните домакини понякога го сипват на грешното място. Това може да повлияе не само на чистотата на дрехите ви, но и на работата на пералнята ви. Специалистите по грижа за текстила обясняват къде е най-добре да изсипете препарата, за да се гарантира, че той работи максимално ефективно - дрехите ще са перфектно чисти и ще ухаят на свежо, а пералнята ще няма да има лоша миризма и ще ви служи по-дълго.

Къде трябва да изсипете перилен препарат, за да запазите дрехите си идеално чисти?

Експертите отбелязват, че най-ефективният метод е да излеете продукта директно в барабана, а не в отделението за перилен препарат. Това позволява на продукта да се разтвори равномерно и да започне да действа още в първата минута след прането.

Защо пералнята мирише лошо: Причина, за която не предполагате

Защо трябва да излеете препарата директно в барабата. По този начин перилният препарат не остава в диспенсъра. При по-стари или не напълно чисти перални машини, част от препарата може да остане в диспенсъра. Това води до по-дълго изплакване на машината, част от перилния препарат изобщо не достига до барабана и дрехите не се изпират толкова ефективно.

Равномерно разпределение по тъканта е още едно от предимствата от изсипване на препарата директно в барабана. Гелът, нанесен директно върху дрехите или в специална дозаторна капсула, се разтваря постепенно и осигурява превъзходно премахване на петна в точното време, без да оставя следи или да създава остра химическа миризма.

Намален риск от предозиране. Изсипването на препарата директно в барабана улеснява определянето на правилното количество. Освен това, препаратът няма да се смеси с остатъци от други перилни препарати.

Никога НЕ ги използвайте: Програмите за пране на пералнята, за които е по-добре да забравите

Има няколко варианта за приложението на този метод като традиционният метод също е подходящ. Използвайте метода за кратки програми, започващи с активно подаване на вода. Методът е подходящ за приложение при нови перални машини с функция за самопочистване на контейнера. Този метод е подходящ най-вече при употребата на течни гелове - по този начин те няма да се застояват в отделението.

Как правилно да сложите перилен препарат в барабана на пералнята?

Измерете необходимото количество продукт съгласно инструкциите. Изсипете в специална мерителна капачка или контейнер. Изсипете върху дрехите.  Стартирайте програмата за пране. Препаратът ще се разтвори постепенно и ще започне да действа точно когато е необходимо, според избрания режим.

Прочетете също: Добавете 2 супени лъжици в барабана вместо омекотител - прането ухае, а пералнята е чиста

 

Таня Станоева
