Късметлия: Американец си намери 20 долара на улицата, спечели 1 млн.

Американец си намери банкнота от 20 долара на паркинга на магазин в Северна Каролина и я превърна в много, много повече.

56-годишният дърводелец Джери Хикс използвал намерените пари, за да купи лотариен билет.

ОЩЕ: Шансът е един на милиони: Американец стана милиардер от лотарията

„Всъщност нямаше от билета, който търсех, така че купих друг“, споделя късметлията.

Щастливата покупка му носи 1 млн. долара печалба.

Хикс избра да получи печалбата си като еднократна сума от 600 000 долара, вместо от лотарията да му изплащат по 50 000 долара годишно за период от 20 години. След приспадане на данъци чистата печалба на Хикс остава в размер на 429 007 долара.

Той планира да използва парите, за да се пенсионира, след като в продължение на 56 г. работи като дърводелец, както и да помогне на децата си.

