Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Гранд от Висшата лига не си поплюва! Наказа фенове заради сексуален тормоз и расизъм

19 август 2025, 22:50 часа 368 прочитания 0 коментара
Гранд от Висшата лига не си поплюва! Наказа фенове заради сексуален тормоз и расизъм

От Арсенал потвърдиха, че 17 фенове на отбора са били наказани за обидно и дискриминационно поведение през миналия сезон, включително шестима клубни членове, които са извършили онлайн злоупотреби. Всеки един привърженик е отстранен от всички мачове на лондончани за период между една и три години.

От 11-те нарушения на стадиона, три са били за сексуален език/тормоз, а две - за расизъм. Един от инцидентите с онлайн злоупотреба е довел до действия от страна на правоохранителните органи, като е имало и три смъртни заплахи. Клубът продължава да съдейства на столичната полиция в девет други разследвания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Арсенал Висша лига информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес