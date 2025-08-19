ВАС постанови: 160 000 лева обезщетение за сина на загиналия майор Валентин Терзиев, който пилотира МИГ-29

160 000 лева обезщетение да бъде изплатено на сина на загиналия пилот на МИГ-29 майор Валентин Терзиев. Това е постановил Върховния касационен съд, съобщава Mediapool. Решението на съда е да бъдат изплатени 110 000 лева за положения извънреден труд от загиналия пилот, към тях има и вече начислени лихви от още 54 000 лева. Сумата трябва да бъде изплатена от Авиобаза „Граф Игнатиево”.

Броят часове се оспорваше от авиобазата, пише още изданието, а съдът е установил, че майор Терзиев е положил труд от 3494 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното си време.

Припомняме, че майор Валентин Терзиев загина на 9 юни 2021 година при изпълнението на тренировъчен полет край Шабла. Първоинстанционният съд бе присъдил на неговия син Александър Терзиев малко над 34 000 лева обезщетение, но следващите две инстанции са завишили сумата с още 75 500 лева. Върховния съд признава, че летецът е полагал много повече извънреден труд от това, което му е признато от авиобазата. Синът на майор Терзиев бе на 12 години, когато баща му загина при военно учение в морето край Шабла. Делото е заведено от неговата майка, защото синът е малолетен към онзи момент.

Пред съда е доказано, че при режим на работа с 24-часови бойни дежурства, отчитането на служебното време на военнослужещите се е извършвало сумарно, без да се отчита правото им на почивка. Когато разликата между нормалното работно време и 24-часовия труд не е компенсирана с почивки, съдът приема, че трябва да се заплаща като извънреден труд след прекратяване на договора за военна служба.

Две години по-късно щурмови самолет Су-25 се разби, но пилотът успя да катапултира.

През 2024 година при подготовка за демонстративен полет на авиобаза "Граф Игнатиево" катастрофира учебно-боен самолет L-39ZA и загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин от 12-а авиационна база в Долна Митрополия.

След този трагичен инцидент започна комплексна проверка на ВВС, която показа проблеми с дисциплината, взискателността на командирите и развитието на кадрите във военната авиация.