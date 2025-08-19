Светльо Вуцов прикова вниманието на отбори от топ първенство в Европа. Ще тръгне ли по стъпките на Михайлов?

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Талантливият български вратар Светослав Вуцов е следен от два елитни нидерландски клуба. Това са Утрехт и Твенте. Скаути на отборите от Ередивизи ще наблюдават двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите между Левски и друг местен представител – АЗ Алкмаар. Информацията е на колегите от "Тема Спорт", които пишат, че пратениците вече са заявили места в ложата на Националния стадион "Васил Левски".

Вуцов пристигна от Славия през изминалата пролет, като се раздели с "белите" не по най-тихия начин. 23-годишният страж измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача за столичния гранд. Толкова вече са двубоите му и през тази кампания – 5 в Първа лига и 6 в евротурнирите. Вуцов се превърна в герой за Левски в първия квалификационен кръг срещу Апоел, когато демонстрира характер и умения при изпълнението на дузпи.

Освен това представителят на легендарната фамилия си върна и мястото сред избраниците на Илиан Илиев в националния тим на България. Това е подтикнало Утрехт и Твенте да изпратят свои хора, които да го гледат на живо. Едно от най-ценните му качества е добрата игра с крака. А през този сезон Светльо Вуцов има голямо подобрени и при високите топки.

Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания "сините" трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. Преди години пък юношата и бивш капитан на Левски Николай Михайлов бе под рамката именно на Твенте, с който стана шампион на Нидерландия и се наслаждаваше на едни от най-силните си години във футбола.

