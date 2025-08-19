Мъж загина след падане от тераса без парапети в "блок на ужасите"

80-годишен мъж е паднал от необезопасена тераса и загинал на място в Свищов, съобщава БНТ. Това се случва след прекъснати дейности по програмата за безплатно саниране, заради което в момента 126 семейства живеят в "блок на ужасите" - балконите им са напълно открити и с изрязани парапети от месеци, а при всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения.

След трагичния инцидент работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел. Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.

"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обяснява Генчо Генчев - кмет на Свищов.

Още: Добри новини за санирането: 4 млрд. лв. ще бъдат инвестирани до края на 2029 г.

Блокът ще бъде саниран в срок, независимо дали се бавят плащанията. "Естествено е фирмата да изпитва затруднение, но от миналата седмица започнаха междинните плащания и трансферите към съответните изпълнители. Това са европейски средства и не можем с лека ръка предоставяш един документ и получаваш насреща. Не, това се проверява абсолютно детайлно".

Строителната фирма санира 19 блока в Свищов, като пет от тях са завършени. Срокът за завършването на останалите сгради е март догодина.

Предисторията

Още: Десетте най-големи общини в България могат да кандидатстват за стотици милиони по европейска програма

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.

"Ако не е била изрязана терасата, е щяло, ако нещо му е станало, поне да е паднал на терасата, може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева, която живее в "блока на ужасите".

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира. "Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата на отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито", споделя възрастният мъж.

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение. "Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.

Още: Община Свищов с проекти за саниране на стойност 36,8 млн. лв. досега