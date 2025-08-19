Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 22:43 часа 441 прочитания 0 коментара
Браво! Първата ракета на България стартира US Open с категоричен успех

Виктория Томова преодоля първия кръг на квалификациите за класиране в основната схема на Откритото първенство по тенис на САЩ. Първата ракета на България се наложи лесно с 6:3, 6:0 срещу Ирене Ескориуела.

Първият сет беше изпълнен с пробиви, а Томова спечели подаването на испанката четири пъти, повеждайки в двубоя.

Втората част премина изцяло при превъзходство в полза на българската тенисистка и тя приключи срещата от първия си мачбол след 63 минути.

Във втория кръг на квалификациите поставената под номер 5 Виктория Томова ще играе срещу Хане Вандевинкел, която заема 164-то място в световната ранглиста. Белгийката победи с 6:3, 6:2 Марина Стакушич от Канада.

