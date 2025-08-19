Как да се преборим с брашнестата мана по фасула?

Брашнестата мана е доста агресивно и повсеместно гъбично заболяване, което не „заобикаля“ никакви растения. Както всички гъби, тя се развива при определени условия:

прекомерна влажност;

температурни колебания, включително дневни;

гъсти посеви и насаждения;

ненавременно плевене (парцели, обрасли с плевели);

близост на култури, податливи на болестта.

Брашнестата мана засяга също така фасула и граха. Причинителят на болестта е гъбата Erysiphe communis Grew. f. phaseoli Jacz.

Още: Само така е правилно да се съхранява зеления фасул от градината

Влажните години са рай за брашнестата мана. По фасула тя се проявява като налеп по стъблата, листата и зърната. Налепът първоначално е белезникав; с напредването на болестта става сивкав. По долната част на листата се образуват петна, които по-късно стават видими от двете страни. Те изпускат малки влажни секрети.

Брашнестата мана по фасула се характеризира с късна проява. Не засяга младите растения, а прогресира върху цъфтящи и плодоносни насаждения. Мицелът прониква в повърхностния слой на листа, причинява пожълтяване и изсъхване на тъканите; по листата и стъблата се появява бяло покритие, върху което скоро се образуват големи количества конидии на гъбичката, което кара листата да изглеждат сякаш поръсени с брашно.

Спорите, пренесени от вятъра до друго растение, покълват и причиняват увреждане на тъканите. Така болестта се разпространява бързо през лятото. По-късно върху мицела се формират плодни тела на гъбата - перитеции, първо под формата на жълтеникави, а след това малки черни точки, които служат за презимуване; вътре в тях се развиват торбички със спори.

По-голямо развитие на брашнеста мана се наблюдава при ясно, сухо лято, отколкото при облачно и влажно. Това се обяснява с факта, че спорите на гъбите узряват и покълват по-добре на сух въздух и ярка светлина, а растението е по-малко устойчиво спрямо паразита.

Още: Как и кога да берем зелен фасул за най-добър вкус

Мерки за контрол и борба

В борбата с брашнестата мана, освен унищожаване на засегнатите части със зимуващи перитеции и използване на фунгициди, може да се използва опушване или пръскане на растенията с биологични препарати.

Въобще, по принцип брашнестата мана по фасула се проявява като бяло покритие по листата (главно от горната страна), стъблата и по-рядко по зърната. По-късно покритието се удебелява, става мръсносиво поради образуването на черни плодни тела на патогена - клейстотеции. При силно развитие на болестта, засегнатите растителни органи придобиват груба консистенция и умират.

Мицелът на гъбичката е повърхностен, прикрепен към растителните тъкани чрез апресории, а хаусториите проникват в клетките. Едновременно с развитието на мицела, базипетално се образуват елипсовидни, едноклетъчни, безцветни конидии.

Още: Кога е най-доброто време за пръскане на зеления боб?

По време на вегетацията на растенията гъбичката се разпространява именно чрез конидиите и оцелява в стадий на аскоспора върху растителните остатъци.

Първичната инфекция се осъществява чрез аскоспори. Брашнестата мана не причинява пълна смърт на растенията, но при силно развитие добивът на боба може да намалее с 10-15%.

Симптоми

Симптомите се появяват още по време на цъфтежа. Бялото прахообразно покритие покрива листата и стъблата, води до загиване на листния апарат и може да продължи до края на вегетационния период, докато напълно потисне растежа и развитието на боба и граха. Първите признаци се откриват по-лесно по стъблата, за които изглежда, че са леко поръсени с брашно. Колкото по-горещо е лятото и по-сух е въздухът, толкова по-малък е добивът и толкова по-лошо е качеството му. След прибиране на реколтата болестта остава в растителните остатъци.

Профилактика

Необходимо е да се опитате да идентифицирате признаците на заболяването възможно най-рано, за да напръскате с 1% суспензия от колоидна сяра (50-60 г течност на сто квадратни метра). Вместо това можете да опрашите болните растения със смляна сяра (необходими са 250-300 г сяра на прах на сто квадратни метра).

Не бива да засаждате боб и грах на едно и също място няколко години подред. Трябва да се спазва сеитбообращение.