Мистериозен зелен огнен обект прелетя над Япония (ВИДЕА)

Видеозаписите ясно показват огромна и ярка огнена топка в зелен цвят, движеща се по небето с голяма скорост посред бял ден, съобщава NHK. В интернет вече могат да се видят различни записи от камери в Токио и Фукушима, които са записали и момента на полета на мистериозния небесен обект.

Още: Откриха най-стария метеоритен кратер в света – той е на 3 милиарда години

Според японски медии астрономи са направили предварителен анализ и са установили, че това мистериозно огнено кълбо се движи със скорост от 42,4 километра в секунда, а траекторията му е от залива Сагами до префектура Нагано. Звукът от този обект е бил описан от свидетелите, които са го видели, като "напомнящ експлозия".

Експертите продължават да анализират данните и да проучват възможните обяснения. Смята се, че това най-вероятно е метеор. Защо е зелен обаче все още не е ясно.

🚨 BREAKING : FIREBALL OVER JAPAN! 🇯🇵



Early this morning, a fireball ripped across Japan with a loud explosion. For now we're going to assume this is a meteor but there is no official word yet. pic.twitter.com/H0WS360Ffg