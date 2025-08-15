Войната в Украйна:

Кога спират водата днес в Плевенско

15 август 2025, 09:29 часа 358 прочитания 0 коментара
Кога спират водата днес в Плевенско

В Плевен и още седем населени места в областта, които са на режимно водоподаване, водата днес ще бъде спряна между 09:30 и 19:00 часа. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен, цитирани от БТА.  От там допълват, че водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ към Плевен и част от областта постъпват ниски водни количества. Регионалните водоизточници не могат да компенсират липсващата вода, поради понижен дебит, вследствие трайното засушаване. В тази ситуация не могат да бъдат спазени часовете на режимния график.

Това налага за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре,  Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването днес да бъде преустановено от 09:30 до 19:00 часа, с цел да се акумулира вода за вечерното водоснабдяване.

Още: От кога започва биенето на сондажи в Плевен: Областният управител обяви мерките

Ето в кои села ще пуснат водата

Въпреки, че за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово са осигурени водоноски, от днес ще започне плавно и поетапно възстановяване на водоподаването, допълват от водоснабдителното дружество.

Според предварителния план Брестовец, Бохот, Тодорово и Къшин ще бъдат захранени с питейна вода днес преди обяд.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За всички населени места, за които ВГ „Черни Осъм“ е основен водоизточник, водоснабдяването ще бъде възстановено според техническите възможности на водопроводната система, добавят от ВиК.

Още: В Плевен и областта водата ще бъде пусната за два часа тази вечер

Както БТА писа, вчера в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се състоя среща с министър Иван Иванов и кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч по повод проблема с безводието. Още: Безводието в Плевен: Регионалният министър каза кога най-рано може да започнат действия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Плевен безводие режим на водата информация 2025
Още от Плевен
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес