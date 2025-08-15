Промяна в часа на срещата Тръмп-Путин в Аляска (ВИДЕО)

Срещата между руския диктатор Владимир Путин и домакина му - американския президент Доналд Тръмп - в Аляска ще започне днес в 11 ч. местно време, т.е. 22:00 часа българско време, а не в 22:30 ч., както бяха съобщили по-рано от Кремъл. Актуализираната информация е от съобщение на Белия дом. Събитието ще се проведе във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкъридж този петък, 15 август. То ще бъде посветено на Украйна.

Тръмп не очаква да се постигне сделка сега - той загатна за втора среща, която щяла да е по-важна, като има твърдения, че републиканецът ще опита да събере на една маса Путин с украинския президент Володимир Зеленски.

Американският президент заплаши диктатора с "много тежки последствия", ако не прекрати огъня в Украйна, но в същото време призна, че не може да го убеди да спре да убива украински граждани при атаки с ракети и дронове.

Протест в Аляска

Междувременно в Аляска няколкостотин активисти се събраха в центъра на Анкъридж, за да изразят подкрепата си за Украйна, съобщава "Коммерсант" с позоваване на своя кореспондент.

"Путин, прибирай се вкъщи и вземи своята оранжева кукла със себе си", гласи един от надписите, изписани на асфалта.

По пътя към Аляска диктаторът Владимир Путин спря в Магадан, където има среща с местния губернатор и няколко други планирани събития: На път за срещата с Тръмп: Путин ще посети Магадан.