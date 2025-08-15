Войната в Украйна:

Промяна в часа на срещата Тръмп-Путин в Аляска (ВИДЕО)

15 август 2025, 09:33 часа 826 прочитания 0 коментара
Промяна в часа на срещата Тръмп-Путин в Аляска (ВИДЕО)

Срещата между руския диктатор Владимир Путин и домакина му - американския президент Доналд Тръмп - в Аляска ще започне днес в 11 ч. местно време, т.е. 22:00 часа българско време, а не в 22:30 ч., както бяха съобщили по-рано от Кремъл. Актуализираната информация е от съобщение на Белия дом. Събитието ще се проведе във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкъридж този петък, 15 август. То ще бъде посветено на Украйна.

Още: На какво напомня срещата на Тръмп-Путин в Аляска: Анализ

Тръмп не очаква да се постигне сделка сега - той загатна за втора среща, която щяла да е по-важна, като има твърдения, че републиканецът ще опита да събере на една маса Путин с украинския президент Володимир Зеленски.

Американският президент заплаши диктатора с "много тежки последствия", ако не прекрати огъня в Украйна, но в същото време призна, че не може да го убеди да спре да убива украински граждани при атаки с ракети и дронове.

Всичко, което се очаква от срещата, вижте тук: "Денят Х": Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат в Аляска (ОБЗОР).

Протест в Аляска

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно в Аляска няколкостотин активисти се събраха в центъра на Анкъридж, за да изразят подкрепата си за Украйна, съобщава "Коммерсант" с позоваване на своя кореспондент.

"Путин, прибирай се вкъщи и вземи своята оранжева кукла със себе си", гласи един от надписите, изписани на асфалта.

По пътя към Аляска диктаторът Владимир Путин спря в Магадан, където има среща с местния губернатор и няколко други планирани събития: На път за срещата с Тръмп: Путин ще посети Магадан.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Аляска война Украйна
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес