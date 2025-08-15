Как с природни средства да спечелим борбата с осите и пчелите по гроздето?

По време на периода на зреене на гроздето, осите и пчелите налитат на сладките зърна, започвайки с презрелите, спукани плодове.

Пелин

Може да спасите гроздето, като го напръскате с горчива настойка от пелин. За тази цел пелинът се събира по време на цъфтежа. Билката се нарязва, залива се с вода (1 кофа вода на половин кофа пелин) и се оставя за 24 часа. След това настойката се вари около 40 минути, прецежда се през тензух и се добавя същото количество вода. Пръскайте гроздето с отварата 1 седмица 2 пъти дневно.

Физиологичен / оцетен разтвор

В допълнение към пелина, можете да маскирате сладостта на гроздовите зърна с физиологичен или оцетен разтвор. Пропорции: 3-4 супени лъжици сол/оцет на литър вода. Пръскането трябва да се подновява веднъж седмично, както и след всеки дъжд.

Лук и чесън

Сред народните рецепти е разпространен и методът на пръскане на гроздето с настойка от лук и чесън, но това не се препоръчва поради промяната във вкуса на плодовете.

Дим

Опитните лозари практикуват опушване на мястото, където се натрупват оси и пчели, с дим - тези насекоми не понасят миризмата на изгоряло. Малко вероятно е този метод да се нарече 100% сигурен, но когато се комбинира с други средства, е доста ефективен.

Примамки

В продажба се предлагат специални капани за улов на оси, но можете да ги направите и сами. Най-често срещаният вариант е капан за многократна употреба, направен от голяма пластмасова бутилка.

Развивате капачката, отрязвате гърлото на бутилката, обръщате я и я поставяте обратно, като своеобразна фуния. Вътре в бутилката се поставят различни примамки, състоящи се от вода и захарен сироп, захаросано сладко или мед. Привлечени от вкусния аромат, осите ще се изкачат вътре в бутилката през тясното гърло и ще се залепят в лепкавата смес. След като бутилката се напълни, може да я почистите и използвате повторно. Бира, ферментирали компоти от горски плодове и плодове също се използват като стръв за оси.

Лепки

Използват се и лепкави капани. Върху листове дебел картон или линолеум се нанася слой лепило, а в центъра се поставя сладка стръв, направена от парчета ферментирали плодове - пъпеши, дини, кайсии, банани или други. Осите ще се стичат към деликатеса и ще се залепят гибелно.

Развалено месо

Освен сладкиши, осите се привличат и от месо. По-добре е, ако е леко развалено. Парчета наденица или хот-дог, риба и черен дроб ще свършат работа. Такава стръв привлича и стършели - друг „гост“, който е опасен за гроздето.

Лампи

Има и капани с ултравиолетови лампи. Насекомото лети към светлината, докосва решетката и умира от токов удар. Подобни устройства не изискват допълнителна стръв. Недостатъкът на такива капани е доста високата им цена.

Репелентни растения

Някои растения имат аромат, който отблъсква оси и стършели. Това са мента, босилек, мащерка, здравец, лимонена трева (известна още като цитронела), пелин и маточина. Препоръчително е тези растения да се засаждат в непосредствена близост до лозя или да се накисне памучен тампон в етерично масло и да се поставят на места, където се събират оси.

Мрежести торбички

Можете да защитите гроздето и с помощта на специални мрежести торбички. Това е най-ефективният и хуманен начин, който не води до смърт на насекоми.

Нашествието на вредители, които ядат пулпата на гроздето, обикновено започва през август, веднага щом узреят първите сортове. По това време е необходимо внимателно да скриете всеки грозд в торбичка, изработена от всякакъв плат с фина мрежа. Това може да бъде марля, мрежа против комари, стари найлонови чорапогащи или тюл от ненужни завеси. По-добре да изберете неутрални нюанси на сивото и кафявото - те са най-малко привлекателни за насекомите.