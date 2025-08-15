На какво напомня срещата на Тръмп-Путин в Аляска: Анализ

Близо три години преди руският президент Владимир Путин да дойде днес в Аляска за преговори с американския президент Доналд Тръмп, посветени на Украйна, войната в тази страна доведе в началото на октомври 2022 г. в студения американски щат други двама руски граждани, припомнят „Икономист“, „Ню Йорк таймс“, „Аляска пъблик медия“ и „Политико“ . Това са Максим Теюнаут и Сергей Нечаев. Те са приятели от училище и са били жители на градчето Егвекинот в Чукотка в руския Далечен Изток.

Каква е историята и ще произлезе ли мир?

През септември 2022 г. над тях започва да тегне опасност от мобилизация в редиците на руските сили за войната в Украйна. Ето защо Максим и Сергей решават да избягат от родината си към САЩ по море, където да поискат политическо убежище. Тяхната странна история е в центъра на документалния филм на Юлия Вишневецка от „Радио Свобода“, озаглавен "Чукотка – Вашингтон. История на едно бягство", появил се миналата година. През 2023 г. историята на двамата руснаци беше детайлно разказана и в „Икономист“.

Село Егвекинот се намира на брега на Берингово море, а Аляска е наблизо. За бягството си Сергей, който е тираджия и има собствена фирма за превози, и Максим, който е рибар, се подготвят усилено през септември 2022 г. Обменят спестяванията си по неизгоден курс на черно. Стъкмяват и големи количества храна, сред които варени картофи, варена кокошка, лук. Взимат цигари, кафе и чай и много бензин. След това разгръщат картата и решават да се доберат до американския остров Сейнт Лорънс, който е разположен по-близо до Русия, отколкото до Аляска.

Пътуването им с малката моторна лодка на Максим през Берингово море трае пет дни. На 20 мили от брега на остров Сейнт Лорънс се разразява буря и Сергей и Максим описват това като ужасно изживяване. Изведнъж те се озовали сякаш смазани между водни стени, но не паднали духом и това, че Максим бил опитен лодкар и рибар им помогнало да оцелеят.

Двамата акостирали на плажа на градчето Гембъл на остров Сейнт Лорънс. Там веднага ги заобиколили местни хора, с които Максим и Сергей успели да се разберат благодарение на "Гугъл транслейт". Двамата руснаци разказали на американците защо са избягали от родината си, а местните ги приветствали с „Добре дошли“ и после им донесли местни храни. Като благодарност Сергей и Максим ги почерпили с руските ястия, които носели и които не са имали време да изядат по време на опасното пътуване по море.

Но нещата не се развили както са си представяли двамата руснаци. Полицията в Гембъл ги откарала в ареста, тъй като те са влезли незаконно в страната. На следващия ден американските имиграционни власти ги отвели в Анкоридж и там отново те били в арест за две нощи. След това били откарани в център за задържане на мигранти в Такома в щата Вашингтон, където останали за три месеца. Подобно нещо се случва често с незаконните мигранти в САЩ. Някои от тях остават в подобни центрове дори година, отбелязва „Икономист“.

Сергей и Максим обитават в центъра стая с още 70 души. Ядат само боб и ориз, имат право на малко време за разходка. Но в библиотеката на центъра откриват руски книги – на Достоевски, Толстой и Пушкин и четат на воля.

Двамата руснаци са освободени от центъра през януари 2023 г., след като украински свещеник от Такома се обявява за техен гарант и ги подслонява при себе си.

Любопитното е, че Сергей е имал проблеми с руските власти, преди да реши да избяга заради повиквателната за армията. Всеки в родното му градче е знаел какво мисли той по политически теми. Сергей е критикувал открито корупцията на местните власти и войната в Украйна. През юни 2022 г. той е бил арестуван за кратко и разпитван за предполагаеми връзки с Алексей Навални. Сергей нямал такива връзки. През 2022 г. той е бил обвинен в екстремизъм и му е било наредено да не напуска Егвекинок без разрешение на властите. Тогава му хрумнало за първи път да избяга. Опитал се сам да стигне с лодка до Аляска, но силните ветрове му попречили тогава и се върнал обратно.

Историята си двамата руснаци споделят първо пред журналистката Чарли Маккан от „Икономист“, припомня „Аляска пъблик медия“. Те се срещат с нея, когато са освободени от центъра за задържане в Такома. Пред журналистката двамата руснаци споделят, че искат да се захванат с работа на американска земя.

Свещеникът, който е станал гарант на двамата преди близо три години, е Роман Митин. Той е пастор в баптистка църква в Такова. Роден е в украинско семейство на баптисти, които са били подложени на преследвания заради вярата си в СССР и са емигрирали към САЩ още през 90-те години на миналия век. Дядото на Роман Митин е бил пастор в Луганска и Донецка област в Източна Украйна, разказва самият Митин пред рускоезичния канал „Настоящо време“, създаден от „Радио Свободна Европа/Радио Свобода“ с участието на радио „Гласът на Америка“.

Тези дни новини за съдбата на Максим и Сергей в медии в САЩ няма. Но в. „Ню Йорк таймс“ има пространна публикация за украинците, които са избягали от конфликта в родината си и са се озовали в Аляска. Те са около 1000. На ледения континент те работят в риболовни предприятия или в пекарни, или казано с две думи, те се учат на нов живот накрая на света. И сега много от тях изпитват смесени чувства, че човекът, който инициира атаката срещу тяхната страна, идва точно накрая на света, за да се срещне с президента на САЩ и да обсъжда с него войната в Украйна.

„Трудно е да приемем, че той ще дойде тук“, казва украинката Людмила Стретович, която живее от три години в Аляска. „Преживяхме много мъки заради него“. Людмила и двете й деца прекарват първите две седмици от войната в Украйна в мазето на дома им в Киев. После бягат от Украйна. Озовават се в САЩ по програма, инициирана от президента Джо Байдън, която позволява на 240 000 украинци да дойдат в тази страна, за да живеят и работят в нея. Програмата се нарича „Заедно за Украйна“. Когато Тръмп идва на власт, тя е паузирана.

Днес 42-годищната Людмила работи в Анкоридж като продавачка на цветя и шофьор към „Юбър“, а 15-годишната й дъщеря и 7-годишният й син учат в местни училища и се занимават активно със спорт. Майката на Людмила обаче живее в Украйна, а братовчед й неотдавна е бил убит на фронта.

В Анкоридж някои проукраински настроени жители са поставили украински знамена по балконите си. Други демонстрират срещу Путин и в подкрепа на Украйна. Самите украински мигранти там обаче смятат да стоят на страна от тези демонстрации, за да не се обърка нещо с имиграционния им статут при администрацията на Тръмп, предприела твърди мерки по миграционните въпроси, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

От срещата на върха в Аляска, посветена на Украйна, се вълнуват и православните християни в този щат. Те организираха тридневни молитви за мир в различни православни храмове в Аляска, предаде Асошиейтед прес. В Аляска действа Православната църква на Америка, която е независима организация, създадена от руски православни мисионери, които са разпространили вярата на тази територия, когато тя е била във владение на руските царе. Православната църква има около 80 енории в целия щат и още стотици енории в Северна Америка, допълва Асошиейтед прес.

