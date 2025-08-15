Грубо отношение в "Диви и красиви": Зрителите с остра критика към Марсел (ВИДЕО)

Романтичното риалити "Диви и красиви" още е в самото начало - все още двата лагера не са обединени, като срещите "на сляпо" продължиха и във вчерашния епизод (14 август), но страстите излязоха извън контрол. Зрителите станаха свидетели на изключително интересна двойна среща на живо между Стоян и Елена, Сузана и Марио. Междувременно видяхме и следващите срещи, в които жените опознаваха мъжете, без да се видят.

Къде са обноските?

Всички бяха развълнувани отново да разговарят със срещуположния пол, но една от дамите стана обект на много грубо отношение. Марсел забрави за добрите обноски и, в очакване на Ренета, към която има симпатии, без още да я е срещнал на живо, си позволи да нарани Джулия, докато разговаря с нея.

Въпреки крехката си възраст, момичето не му се даде и успя подобаващо да му отговори, като дори стана и си тръгна. Тогава чашата тотално преля и Марсел буквално избухна, изпращайки студентката с арогантното си поведение.

Разбира се, след случилото се нямаше как зрителите да не коментират отношението на Марсел. В социалните мрежи те изразиха мнението си и категорично го критикуваха за "неприличния му тон към една дама". Хората защитиха Джулия и споделиха, че се възхищават на търпението ѝ и реакцията, въпреки че Марсел прояви "изключително неуважение".

Междувременно тайният агент Чефо се впусна смело с нов ход в своя план за опознаване на момичетата и покани няколко от тях „в своя подкаст“. Той ги предразположи с въпроси за мечтите и семействата им, за да ги опознае.

