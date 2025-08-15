"Денят Х": Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат в Аляска (ОБЗОР)

Във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкоридж в Аляска в петък ще се проведе среща на върха между лидерите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която ще бъде посветена на Украйна, обобщават световните агенции. Срещата ще започне в 19,30 ч. по Гринуич (22,30 ч. българско време, 11,30 ч. западноамериканско време).

Двамата лидери ще разговарят първо на четири очи с помощта на преводачи. После е предвидена работна закуска. След това срещата ще продължи в разширен състав с участието на делегациите на двете страни. Накрая двамата президенти ще дадат обща пресконференция, но няма да приемат обща декларация от срещата.

Изявленията на Тръмп преди срещата

В навечерието на срещата Тръмп заяви, че Путин няма да може да се прави на хитрец пред него в Аляска и повтори, че целта му е много скоро украинският президент Володимир Зеленски да бъде включен в бъдещи преговори за мир, посочва Франс прес. Тръмп намекна и за евентуално участие на някои европейски лидери в този процес, допълва ДПА.

🗣️Trump: “The Second Meeting With Putin and Zelensky Will Be More Important — We’ll Achieve Peace, and I’ll Stop Six Wars in Six Months”



The U.S. president said that the next meeting between Putin and Zelensky will be even more significant than tomorrow’s talks with Putin in… pic.twitter.com/65OFtmAxtQ — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

"Ако аз не бях президент, то той (Путин) щеше да вземе цяла Украйна. Но аз съм президент и той няма да може да хитрува с мен“, заяви Тръмп.

"Ще знам още в първите две, три, четири или пет минути дали срещата ще е добра или не“, добави още Тръмп. "Ако срещата е лоша, то тя ще свърши много бързо, а ако е добра ние ще имаме мир в Украйна в близко бъдеще“, добави Тръмп пред журналисти в Белия дом. "Тази среща ще проправи пътя за друга среща, включваща украинския президент“, заяви малко преди това Тръмп пред „Фокс нюз“.

Освен това Тръмп каза, че има три места, които смята за подходящи за бъдеща тристранна среща с участието на президента Путин и украинския лидер Володимир Зеленски. Той добави, че най-лесно би било тази среща също да е в Аляска. Тръмп заяви още, че вероятността за провал на срещата му с руския президент Владимир Путин е 25%, предаде ДПА. "Има 25 процента вероятност тази среща да не бъде успешна“, каза Тръмп пред радио "Фокс нюз".

Ден по-рано Путин приветства, както той каза, доста енергичните и искрени усилия на САЩ да сложат край на военните действия, да намерят изход от кризата и да постигнат споразумения, които задоволяват всички замесени страни, предаде Франс прес. В навечерието на срещата вчера Киев и Москва обявиха размяна на по 84 военнопленници, предаде БТА.

Разговорите на Тръмп със Зеленски и западните му съюзници

В сряда Тръмп разговаря с украинския президент и с няколко европейски лидери, както и с ръководителите на НАТО и на ЕС. Европейците демонстрираха пред Тръмп единен фронт в подкрепа на Украйна. Тръмп обеща, че ще информира същите тези лидери и как е протекла срещата му с Путин. По време на разговора с европейците Тръмп обобщи пред тях какви са очакванията му от разговора с руския лидер, а европейците обобщиха на свой ред какви са техните очаквания от тази среща.

В руската делегация, придружаваща Путин в Аляска, влизат руският външен министър Сергей Ларвов, министърът на отбраната Андрей Белоусов и финансовият министър Антон Силуанов, както и специалният пратеник Кирил Дмитриев, ръководител на руския фонд за преки инвестиции, съобщава „Евронюз“. Съставът на американската делегация все още не е съобщен. По време на срещата в Аляска двамата президенти ще говорят и за двустранното сътрудничество, добавя Франс прес.

