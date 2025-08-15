Делова поднови тренировки с ЦСКА, но трансферът му изглежда неизбежен

Един от най-добрите футболисти в ЦСКА Лумбард Делова поднови тренировки с тима. Както е известно, наскоро централният защитник отказа да участва в заниманията на „червените“ и мачовете на отбора, тъй като си реди трансфер в чужбина. Това разкри неговият мениджър Резард Кащанджава. Импресариото обясни, че националът на Косово преговаря с общо три клуба и няма да тренира и играе за „армейците“, докато разговорите текат.

Лумбард Делова продължава преговорите с Ал Наджма

Днес пък стана ясно, че Лумбард Делова е подновил тренировки с ЦСКА. 26-годишният футболист и неговият мениджър са провели среща с ръководството на клуба, на която са се разбрали той да участва в заниманията и мачовете. Това обаче не означава, че централният защитник остава при „червените“. Косовският национал продължава да води разговори със саудитския Ал Наджма, който е много настоятелен в намерението си да привлече Лумбард Делова.

"Арабите остават много настоятелни в желанието си да го привлекат"

„След разговорите с клуба се договорихме той да участва в заниманията и мачовете. Преговорите със саудитския Ал Наджма обаче продължават. Арабите остават много настоятелни в желанието си да го привлекат“, заяви Резард Кащанджева пред колегите от „Блиц“.

Лумбард Делова може да напусне ЦСКА веднага щом се намери отбор, който да плати откупната клауза, която е записана в договора му с „армейците“. Тя е в размер на 950 000 евро като за Ал Наджма няма да е проблем да я активира.

