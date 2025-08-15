Тежка нощ в Русия: Удар по нефтопреработвателен завод, атаки в Белгород и Курск (ВИДЕО)

Украински дронове удариха нефтопреработвателния завод „Сызранская нефтеперерабатывающая фабрика“ в Самарска област на Русия в ранните часове на 15 август. На видео, заснето от очевидци, се чува сирена, а от завода се вижда как излизат дим и огън. В един от видеоклиповете жена казва, че не може да диша. Жителите в местните чатове пишат, че на мястото са изпратени няколко пожарни екипа, а също така твърдят, че има жертви в резултат на атаката, но тази информация не е потвърдена.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришев съобщи за масивна атака с безпилотни летателни апарати над областта рано тази сутрин. Според предварителни данни - 13 украински дрона са унищожени, противовъздушната отбрана и аварийните служби работят, написа той в канала си в Telegram.

Още: Успешна атака с дронове на Украйна: Пламна рафинерия на "Лукойл" във Волгоград (ВИДЕО)

"В Самарска област е въведен план "Килим" (забранено е кацане и излитане на самолети, бел. ред.). Въздушното пространство е затворено. За безопасността на гражданите са въведени временни ограничения за работата на мобилния интернет", добави Федоришев.

Руското министерство на отбраната съобщи за 7 свалени дрона в Самарска област.

Кое е поразеното предприятаие?

АД „Нефтепреработвателно предприятие „Сызран“ е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Самарска област, част от „Роснефт“. Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и др.

„Сызран“ преработва 7 милиона тона нефт годишно. Предприятието е било многократно атакувано от дронове в миналото.

Още: Украйна потвърди, Русия призна: Удар и пожар в най-големия хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба" (ВИДЕО)

Атака в Белгород

Двама души са ранени в Белгород в резултат на украински удар с дрон по центъра на града, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. Става въпрос за двама мъже - единият има рана в корема, състоянието му се оценява като тежко, а вторият има рани от шрапнели по краката. И двамата са хоспитализирани. На мястото на атаката е повредено остъкляването на административна сграда, уточни Гладков.

Той съобщи също, че "в резултат на ударите с дронове" са счупени прозорците на няколко апартамента в три жилищни сгради, повредени са фасадите и прозорците на две частни къщи, а две коли са нарязани от шрапнели. Освен това е повредено остъкляването и фасадата на друга административна сграда, добави губернаторът.

Още: Поне две руски рафинерии и руски завод станаха цел на украински дронове

В Курска област също има нападение

Украински дрон е ударил жилищна сграда и в Курск, съобщават местни Telegram канали. Според и.д. губернатора Александър Хинщейн един от жителите на сградата е загинал - 45-годишна жена. Още поне 10 души са ранени, включително 15-годишен тийнейджър, гласи информацията на местните власти. От кадрите на място се вижда, че е пламнал пожар.

Служители на Министерството на извънредните ситуации са угасили пожара, а взривната вълна е изпочупила прозорците на съседните къщи и училище, каза Хинщейн.

Жителите са временно настанени в едно от училищата, а комисия ще прецени дали апартаментите им могат да бъдат възстановени, добави изпълняващият длъжността губернатор. Той също така заяви, че жертвите ще получат обезщетение от 75 000 рубли за частична загуба на имущество и 150 000 рубли за пълна загуба.

Общо системите за противовъздушна отбрана в Русия са свалили 53 украински дрона над различни региони през нощта, съобщи руското министерство на отбраната:

13 над Курска област

11 над Ростовска област

7 над Самарска област

6 над Белгородска област

5 над Орловска област

4 над Брянска област

4 над Воронежка област

1 над Саратовска област,

1 над Република Калмикия,

1 над водите на Азовско море.