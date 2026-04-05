Живи или мъртви? Тръмп обяви откриването на американските пилоти в Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви спасяването на двамата пилоти на сваления F-15 като част от операцията по търсене и спасяване на американските военни в Иран. Президентът на САЩ потвърди, че вторият американски пилот от екипажа вече е спасен. „Намерихме го! Съграждани американци, през последните няколко часа американските военни проведоха една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на нашата нация, за да спасят един от нашите офицери от екипажа – изтъкнат полковник, който, за моя радост, вече е в безопасност - ОЩЕ: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Trump released footage of strikes on Tehran and announced the elimination of Iran’s military leadership



He also said that a U.S. rescue operation was successful, with two pilots of an F-15 shot down over Iran safely recovered.

Не беше сам

Този военнослужещ беше хванат в капан зад вражеските линии, в планините на Иран, преследван от врага. Той обаче не беше сам: местоположението му беше следено денонощно от главнокомандващия, министъра на отбраната, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете и други военни служители, планиращи спасителна операция.

Заповед

По моя заповед десетки самолети, оборудвани с най-мощното оръжие, бяха изпратени да го евакуират. Той е ранен, но ще се оправи. Тази операция беше втората успешна спасителна мисия през последните дни: друг пилот беше спасен предния ден, но ние не разкрихме информацията по това време, за да избегнем нарушаване на текущата операция. Това е първият път, когато двама американски пилоти бяха спасени поотделно дълбоко във вражеска територия.

Ние никога не изоставяме своите. Фактът, че и двете операции бяха проведени без жертви или дори ранени, потвърждава... пълното ни въздушно превъзходство над Иран. Това е източник на гордост и единство за всички американци, независимо от политическите им възгледи. Имаме най-силната, най-професионалната и най-ефективната армия в историята. Бог да благослови Америка и нашите войски. Честит Великден на всички!", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

По-рано беше съобщено, че САЩ са започнали операция по търсене и спасяване за евакуация на двама пилоти от сваления F-15 Strike Eagle.