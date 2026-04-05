Започна се: Хибридната война на Иран в Европа

Атаките срещу граждански цели в Европа напоследък се увеличиха - нападения бяха извършени срещу синагоги и банки в Белгия, Холандия и Франция. Отговорност за атаките пое сенчестата групировка, свързана с Иран, „Ашаб ал-Ямин“. Според Financial Times, на фона на конфликта в Близкия изток, тези атаки са породили опасения, че Иран може да стои зад зараждаща се кампания от атаки на „хибридна война“ в цяла Европа.

Руските хибридни атаки се засилват. Как ще отговори Европа?

Появявайки се от нищото

На 9 март 2026 г. групата обяви, че започва „военни операции срещу интересите на САЩ и Израел по целия свят“. Два дни по-късно тя пое отговорност за палежа на синагога в Лиеж, а по-късно и за нападението срещу линейка в Лондон. В Холандия синагога в Ротердам беше нападната на 13 март, а еврейско училище в Амстердам беше нападнато на 14 март. На 20 март беше осуетен опит за нападение срещу синагога в Хемстеде.

На 28 март парижката полиция осуети опит на двама непълнолетни да активират взривно устройство близо до офисите на Bank of America, а прокурорите заявиха, че този инцидент също изглежда е свързан с тази група.„Появата на група от нищото е необичайна“, каза Джулиан Ланше от Международния център за борба с тероризма.

Внезапната й поява означава, че „има сериозни съмнения, че това е истинска, сериозна терористична група с офлайн или вътрешни структури. Мисля, че това е ирански разузнавателен проект“, добави той. По данни на полицията 10 души са арестувани в Холандия, четирима във Франция и трима във Великобритания – възрастта им варира от 14 до 23 години.

Методите на Русия

Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в Chatham House, отбеляза, че Иран е плащал на престъпни групи преди това, за да преследват дисиденти: „Това може да е по-мащабна версия на същия модел“, обясни той.

De pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) heeft een video online gezet over de explosie in Nijkerk. Dat meldt de SITE Intelligence Group, een Amerikaanse groep die wereldwijd extremistische groeperingen monitort https://t.co/36noS8eZbl — Marcel Vink (@marcelvink888) April 5, 2026

Въпреки това, при някои от последните атаки има предположения, че предполагаемите извършители са били вербувани еднократно. Според Ланше атаките са използвали методи, разработени от Русия за „хибридна война“. По думите му това включва наемането на „специални агенти“ за извършване на нападенията. „Предполагаемите нападатели са вербувани за сравнително скромни суми пари онлайн чрез платформи като Snapchat, Telegram и TikTok“, обясни още той.

В същото време до момента атаките изглежда са били насочени към нанасяне на щети на имущество, а не на нараняване на хора. „Основната цел на хибридната война в Европа е да се създаде объркване и да се дестабилизират обществата“, обяснява още Ланше.

