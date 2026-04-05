Правителството на Гюров:

Меси и Суарес спасиха откриването на новия стадион на Интер Маями

05 април 2026, 13:18 часа
Снимка: GettyImages
Лионел Меси отбеляза попадение при дългоочакваното откриване на новия стадион на Интер Маями, а Луис Суарес донесе равенството с късен гол при 2:2 срещу Остин. Аржентинската звезда се разписа с глава още в 10-ата минута, докато Суарес оформи крайния резултат с попадение в 82-ата. Срещата бе първа за действащите шампиони в Мейджър Лийг Сокър на новото съоръжение, което все още е в процес на довършване и се намира близо до международното летище в Маями.

Историческите първи два гола записаха Лионел Меси и Луис Суарес

Тимът на Интер вече има серия от пет поредни мача без загуба в МЛС, докато Остин продължава без победа в четири срещи. Комисарят на лигата Дон Гарбър също присъства на двубоя и изрази признание към усилията на Дейвид Бекъм, който преди 13 години избра Маями като място за развитие на клуба. Интер Маями е в седмия си сезон в МЛС и третия с Меси, като досега домакинстваше във Форт Лодърдейл.

„Мисля, че най-добрите дни тепърва предстоят. Дейвид хвърли светлина върху нашето първенство, а Лео поема тази факла и я показва наоколо. И получаваме обаждания от играчи от цял свят“, каза Гарбър.

Лионел Меси

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Остин откри резултата чрез Гийерме Биро още в шестата минута – първото попадение в историята на „Nu Stadium“. Гостите отново излязоха напред, след като резервата Джейдън Нелсън реализира в 53-ата минута за 2:1.

Меси и Суарес обаче върнаха Интер Маями в мача, а домакините пропуснаха да стигнат до победата в края. Най-чистата възможност се откри пред Матео Силвети в 87-ата минута, но той не успя да се разпише.

„Вече знаем на какво е способен Лео и какви проблеми създава на противника, дори и без топката. И Луис също - винаги когато е в наказателното поле, той е смъртоносен и го доказа за пореден път“, каза защитникът на Интер Маями Макси Фалкон.

В добавеното време Суарес отбеляза още веднъж след изпълнение на пряк свободен удар от Меси, но попадението бе отменено заради засада. Малко по-късно самият Меси имаше възможност да донесе победата, но ударът му бе спасен от вратаря Брад Стувър, с което резултатът остана 2:2.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева Отговорен редактор
Лионел Меси Луис Суарес Интер Маями
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес