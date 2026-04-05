Меси и Суарес спасиха откриването на новия стадион на Интер Маями

Лионел Меси отбеляза попадение при дългоочакваното откриване на новия стадион на Интер Маями, а Луис Суарес донесе равенството с късен гол при 2:2 срещу Остин. Аржентинската звезда се разписа с глава още в 10-ата минута, докато Суарес оформи крайния резултат с попадение в 82-ата. Срещата бе първа за действащите шампиони в Мейджър Лийг Сокър на новото съоръжение, което все още е в процес на довършване и се намира близо до международното летище в Маями.

Тимът на Интер вече има серия от пет поредни мача без загуба в МЛС, докато Остин продължава без победа в четири срещи. Комисарят на лигата Дон Гарбър също присъства на двубоя и изрази признание към усилията на Дейвид Бекъм, който преди 13 години избра Маями като място за развитие на клуба. Интер Маями е в седмия си сезон в МЛС и третия с Меси, като досега домакинстваше във Форт Лодърдейл.

„Мисля, че най-добрите дни тепърва предстоят. Дейвид хвърли светлина върху нашето първенство, а Лео поема тази факла и я показва наоколо. И получаваме обаждания от играчи от цял свят“, каза Гарбър.

Остин откри резултата чрез Гийерме Биро още в шестата минута – първото попадение в историята на „Nu Stadium“. Гостите отново излязоха напред, след като резервата Джейдън Нелсън реализира в 53-ата минута за 2:1.

Меси и Суарес обаче върнаха Интер Маями в мача, а домакините пропуснаха да стигнат до победата в края. Най-чистата възможност се откри пред Матео Силвети в 87-ата минута, но той не успя да се разпише.

„Вече знаем на какво е способен Лео и какви проблеми създава на противника, дори и без топката. И Луис също - винаги когато е в наказателното поле, той е смъртоносен и го доказа за пореден път“, каза защитникът на Интер Маями Макси Фалкон.

В добавеното време Суарес отбеляза още веднъж след изпълнение на пряк свободен удар от Меси, но попадението бе отменено заради засада. Малко по-късно самият Меси имаше възможност да донесе победата, но ударът му бе спасен от вратаря Брад Стувър, с което резултатът остана 2:2.

