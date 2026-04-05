Войната в Украйна:

Утре е Велики понеделник: Какви са традициите за първия ден от Страстната седмица?

05 април 2026, 8:30 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Съдържание:

След като почетохме красивите и ведри Лазаровден и Цветница, идва време за по-сериозната част от Великденските празници. В понеделник стартират дните на Страстната седмица – периодът, който отбелязва последните мигове от земния път на Христос.

Именно тогава се припомнят неговите страдания, разпятието и полагането му в гроба, като естественият завършек е Възкресението. Всеки ден от тази седмица носи названието „Велик“, а същевременно това са и финалните дни на Великия пост.

През този период постът става още по-строг. Позволява се приемът на вода, чай, хляб и плодове, а в последните три дни преди Великден ограниченията се затягат още повече – остава само хляб и вода.

Какво се прави на Велики понеделник?

Името „Страстна“ идва от думата „страст“, която означава страдание – това са дните, посветени на Христовите мъки. Всеки ден има своето значение и традиции, които се спазват.

Според преданието, в понеделник Христос влязъл в храма в Йерусалим и се разгневил от гледката – хората били превърнали святото място в пазар. В отговор той преобърнал търговските маси. След това проклел безплодната смокиня, превръщайки я в символ на душата, лишена от вяра, покаяние и добри дела.

Този ден е добре да започне с посещение на църква, където се припомнят Христовите страдания и неговите поучения, с цел вярващите да се доближат духовно до него.

След завръщането у дома е прието да се започне основно почистване. Избърсва се прахът, почистват се килимите, съдовете и подът, а прозорците се измиват добре, за да влиза свободно светлината. Смята се, че така се прогонва негативната енергия. Добре е в почистването да се включат всички у дома.

Също така е подходящ момент да се подреди гардеробът – ненужните дрехи могат да бъдат изхвърлени или дарени. Това почистване често продължава и в следващите дни, тъй като е трудно да се извърши наведнъж.

Съществува и поверие, че ако жена измие лицето си с вода, в която е престояло златно бижу, ще запази красотата си за дълго.

В миналото на този ден хората подготвяли дърва за огрев и осигурявали храна за животните за цялата седмица.

Какво не трябва да се прави на Велики понеделник

Постът продължава, като храната остава изцяло постна, а мнозина преминават към по-строг режим с вода, чай, хляб и плодове. Месни и млечни продукти не се консумират, тъй като това е началото на най-строгия период на постене.

Изключение се прави за болни, бременни жени, деца и пътуващи.

За всички обаче важи забраната за организиране на празненства. Не се препоръчват посещения на заведения за развлечения, както и отбелязване на поводи като рождени дни или сватби.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елица Христова Отговорен редактор
Великден Традиции Страстна седмица
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес