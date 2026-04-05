Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Два специализирани самолета за издирване и спасителни операции HC-130J Combat King II и още два хеликоптера са били унищожени в Иран в рамките на мисията, с която беше спасен втория пилот от сваления от Иран преди денонощие и половина американски изтребител F-15. Новината съобщава турският информационен проект Clash Report, потвърждение за самолетите има и от The New York Times.
BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5
Самолетите са били взривени, докато са кацнали на земята - вероятно защото е било невъзможно да отлетят безопасно и да бъдат опазени да не попаднат в ирански ръце. След като са били взривени, американците са изпратили още три HC-130J Combat King II, за да продължат мисията.
The wreckage of a U.S. MH-6 Little Bird helicopter was spotted next to the remains of HC-130J Combat King II rescue aircraft that were destroyed by U.S. airstrikes in Iran to prevent them from falling into IRGC hands. pic.twitter.com/LtOHICxwYw— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
Междувременно, в съобщение на иранското генерално консулство в Хайдерабад, Индия, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, се твърди, че иранците са унищожили два американски хеликоптера Black Hawk и самолет C-130.
Същевременно, The New York Times съобщи подробности за самата мисия. Първият пилот е спасен незабавно, докато другият се е крил в планините повече от ден, избягвайки преследвачи от иранската армия и местните племена. Източници на авторитетната американска медия уточняват, че операцията по спасяването му се е провела в снощи (4 април) и е включвала стотици командоси, самолети и разузнавателни средства. Имало е и сблъсъци между американските сили, ангажирани в операцията, и търсещите пилота иранци. Според източници на вестника, мисията е била една от най-трудните и изпълнени с предизвикателства в последно време поради терена, раните на пилота и многото ирански войници и бойци от местни племена, търсещи летежа.
Иран не спира да нанася удари
Днес Иран атакува рафинерия на Bapco Energies в Бахрейн, като е поразен минимум един резервоар-цистерна, предаде "Ал Джазира", позовавайки се на изявление на държавната енергийна компания на Бахрейн. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн също потвърди нападението срещу неназован обект. Пожарът е потушен и няма жертви, съобщи министерството.
Iran strikes Bapco Energies refinery in Bahrain — a key pillar of the country’s energy system— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026
According to local media, around six drones were used in the attack.
The company confirmed the strike. A storage tank was damaged, but there were no casualties. The fire has been… pic.twitter.com/oPu0SFyKkF
