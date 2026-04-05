Войната в Украйна:

Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

05 април 2026, 11:58 часа 3130 прочитания 0 коментара
Снимка: Lockheed Martin
Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Два специализирани самолета за издирване и спасителни операции HC-130J Combat King II и още два хеликоптера са били унищожени в Иран в рамките на мисията, с която беше спасен втория пилот от сваления от Иран преди денонощие и половина американски изтребител F-15. Новината съобщава турският информационен проект Clash Report, потвърждение за самолетите има и от The New York Times.

Самолетите са били взривени, докато са кацнали на земята - вероятно защото е било невъзможно да отлетят безопасно и да бъдат опазени да не попаднат в ирански ръце. След като са били взривени, американците са изпратили още три HC-130J Combat King II, за да продължат мисията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно, в съобщение на иранското генерално консулство в Хайдерабад, Индия, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, се твърди, че иранците са унищожили два американски хеликоптера Black Hawk и самолет C-130.

Още: Живи или мъртви? Тръмп обяви откриването на американските пилоти в Иран

Същевременно, The New York Times съобщи подробности за самата мисия. Първият пилот е спасен незабавно, докато другият се е крил в планините повече от ден, избягвайки преследвачи от иранската армия и местните племена. Източници на авторитетната американска медия уточняват, че операцията по спасяването му се е провела в снощи (4 април) и е включвала стотици командоси, самолети и разузнавателни средства. Имало е и сблъсъци между американските сили, ангажирани в операцията, и търсещите пилота иранци. Според източници на вестника, мисията е била една от най-трудните и изпълнени с предизвикателства в последно време поради терена, раните на пилота и многото ирански войници и бойци от местни племена, търсещи летежа.

Иран не спира да нанася удари

Днес Иран атакува рафинерия на Bapco Energies в Бахрейн, като е поразен минимум един резервоар-цистерна, предаде "Ал Джазира", позовавайки се на изявление на държавната енергийна компания на Бахрейн. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн също потвърди нападението срещу неназован обект. Пожарът е потушен и няма жертви, съобщи министерството.

САЩ загубиха втори боен самолет за денонощие над Иран? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бахрейн Иран рафинерия американски пилоти F-15 война Иран свален изтребител американска военна техника американски военни самолети Bapco Energies
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес